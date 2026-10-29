Dreierpack in 15 Minuten: Ronaldo stürmt weiter Richtung 1.000 Tore

Cristiano Ronaldo feiert den nächsten Meilenstein: Mit einem lupenreinen Hattrick binnen 15 Minuten schießt CR7 Al-Nassr zum 5:3-Sieg und steht nun bei unglaublichen 985 Karrieretoren.

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Superstar Cristiano Ronaldo stürmt unaufhaltsam auf die magische Tausend-Tore-Marke zu. Am 12. Spieltag der Saudi Pro League führte der portugiesische Ausnahmekönner seinen Klub Al-Nassr zu einem spektakulären 5:3-Heimsieg gegen Al-Kholood. In einem torreichen Schlagabtausch vor den eigenen Fans avancierte der 41-jährige Kapitän in der zweiten Halbzeit zum überragenden Mann auf dem Platz.

Spektakuläre erste Halbzeit endet mit Vier-Tore-Remis

Die Zuschauer erlebten von Beginn an ein Offensivspektakel. Al-Kholood ging durch Julien Domingues überraschend in Führung (16.), ehe Ângelo Gabriel (24.) und Sadio Mané (38.) die Partie vorübergehend zu Gunsten der Hausherren drehten. Kurz vor dem Pausenpfiff schlug der Außenseiter jedoch erneut zu: Antoin Essomba glich in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs zum 2:2-Halbzeitstand aus (45.+2).

Ronaldo-Hattrick entscheidet Match binnen 15 Minuten

Ronaldo-Gala im heutigen Match: Cristiano Ronaldo feiert mit Ângelo seinen Hattrick beim spektakulären 5:3-Heimsieg von Al-Nassr gegen Al-Kholood – dem Superstar fehlen jetzt nur noch 15 Tore zur historischen 1.000er-Marke. © Getty Images

Nach dem Seitenwechsel schlug die Stunde von Cristiano Ronaldo. Binnen nur 15 Minuten schraubte der Superstar das Ergebnis im Alleingang in die Höhe: Mit seinen Treffern in der 66., 72. und 81. Minute stellte der Portugiese auf 5:2 und entschied die Begegnung vorzeitig. Der späte Gegentreffer von Domingues per Elfmeter (90.+4) zum 5:3-Endstand bedeutete nur noch Ergebniskosmetik.

Mit diesem Dreierpack klettert Ronaldo in seiner Profikarriere auf unfassbare 985 offizielle Tore. Dem 5-fachen Weltfußballer fehlen damit nur noch exakt 15 Treffer, um als allererster Spieler in der Geschichte des Fußballs die historische Marke von 1.000 Pflichtspieltoren zu knacken. Al-Nassr schraubt sein Punktekonto durch den Erfolg auf 28 Zähler.