In der NÖ Landtagsdirektion gibt es erstmals einen Lehrling.

Nicht nur für Schulkinder ging es am Montag los, auch Johanna Doll startete in ihre Lehre als Verwaltungsassistentin in der NÖ Landtagsdirektion. Unter der kundigen Aufsicht von Direktor Thomas Obernosterer und Peter Schmid-Neuninger wird sie die Arbeit der Direktion von der Pike auf lernen. "Übrigens sind wir die erste Landtagsdirektion, die einen Lehrling ausbildet", sagte Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP).

© Facebook/Karl Wilfing ×

Johanna Doll und Landtagspräsident Karl Wilfing.