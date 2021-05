Ein Schwerverletzter nach Messerattacke in Wiener Neustadt

60-Jähriger musste ins Krankenhaus gebracht werden -Verdächtiger (19) festgenommen

Bei einer Messerattacke ist am Samstagabend in Wiener Neustadt ein 60-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann wurde nach Angaben von Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner ins Krankenhaus gebracht, befand sich aber nicht in Lebensgefahr. Der Verdächtige, ein 19-Jähriger, war zunächst geflüchtet, wurde allerdings in der Nacht auf Sonntag festgenommen.

Dem Messerangriff war laut Polizei ein Streit vorausgegangen. Dieser dürfte kurz vor 20.30 Uhr eskaliert sein. Gegen den 19-Jährigen sind Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Mordes angelaufen.