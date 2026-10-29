Drohne ins Gesicht gekickt: Blutiger Ausraster im TV

Ernesto Chavana trat gegen eine Produktionsdrohne, die daraufhin das Model Isabella Rojas im Gesicht traf und ihre Lippe verletzte. Das Video des Vorfalls verbreitet sich im Netz.

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Der Zwischenfall ereignete sich am Montag, dem 26. Oktober, während der Unterhaltungssendung "Es Show" in Monterrey. Eine kleine Drohne schwebte in geringer Höhe vor Chavana, als dieser plötzlich mit dem Fuß gegen das Fluggerät trat. Die Drohne schoss daraufhin unkontrolliert durch das Studio – direkt auf Rojas zu.

Model muss blutend das Studio verlassen

Die kolumbianische Model und Sendungsmitarbeiterin wurde im Bereich des Mundes getroffen. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie sie sich sofort das Gesicht hält und sichtlich Schmerzen hat. Kolleginnen eilten zu ihr und begleiteten sie aus dem Studio, wo sie medizinisch versorgt wurde.

Berichten zufolge erlitt Rojas eine Verletzung an der Oberlippe. Später kehrte sie noch einmal in die Sendung zurück. Der Vorfall löste im Internet heftige Kritik aus.

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Moderator entschuldigt sich

Nicht nur der Tritt selbst sorgte für Empörung. Auch Chavanas unmittelbare Reaktion wurde von Zuschauern kritisiert: Während andere Beteiligte dem verletzten Model halfen, blieb der Moderator zunächst stehen.

Nicht nur der Tritt selbst sorgte für Empörung. Auch Chavanas unmittelbare Reaktion wurde von Zuschauern kritisiert. © Instagram / isabella_lacolombiana

Inzwischen hat sich Chavana öffentlich entschuldigt und die Verantwortung für den Vorfall übernommen. Er erklärte, niemand sonst sei für das Geschehene verantwortlich. Zudem sagte er zu, für die medizinischen Kosten aufzukommen.

Konsequenzen noch offen

Der Vorfall beschäftigt mittlerweile auch den Sender. Berichten zufolge wurde Chavana zu einem Gespräch mit der Geschäftsführung einbestellt. Ob ihm berufliche Konsequenzen drohen, ist bislang nicht bekannt.

Das Video der Szene sorgt weiterhin für Diskussionen. Viele Zuschauer kritisieren, wie riskant es war, die Drohne wegzutreten, während mehrere Personen in unmittelbarer Nähe standen.

Die Angaben zum Vorfall, zur Verletzung und zur Entschuldigung wurden von mehreren Medien bestätigt.