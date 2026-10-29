oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Ermittlungen laufen

Zug-Drama in Spanien: Jetzt sollen die Daten Klarheit bringen

O
von
© Anadolu via Getty Images
Nach dem schweren Bahnunglück in Spanien mit mindestens 69 Todesopfern haben Ermittler die Fahrdatenschreiber der Züge aus dem Wrack geborgen.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Aufzeichnungsgeräte, die wichtige Informationen über die Fahrten registrieren, befinden sich nun in den Händen der Polizeieinheit Guardia Civil, wie die unabhängige Behörde für die Untersuchung von Unfällen (AITAT) Medienberichten zufolge mitteilte. Die Daten sollen demnächst ausgewertet werden.

Bei dem Unglück waren am Mittwochmorgen zwei Hochgeschwindigkeitszüge kollidiert: Ein Zug der staatlichen Bahngesellschaft Renfe fuhr von hinten auf einen stehenden Zug des privaten Unternehmens Iryo auf. Zu dem Unfall kam es in Urda in der Provinz Toledo, rund 130 Kilometer südlich von Madrid.

Mögliche Geschwindigkeit von bis zu 200 Kilometern pro Stunde

Auch interessant

Druck wächst: Wirtschaftsbosse wenden sich von Trump ab

Handy weg! Beliebte Urlaubsinsel verbietet das Smartphone beim Essen

Milliarden-Hack: Größter Krypto-Raub aller Zeiten

Laut der Unfall-Untersuchungsbehörde ereignete sich der Zusammenstoß bei einer Geschwindigkeit, die auf 160 bis 200 Kilometer pro Stunde geschätzt wird. Die genaue Geschwindigkeit werde man allerdings erst nach Auswertung der Aufzeichnungen kennen. Die Ermittlungen befänden sich in einem frühen Stadium. "Die Ergebnisse der Untersuchung werden zu gegebener Zeit im Abschlussbericht dargelegt werden", hieß es von der Behörde.

Im Zentrum der Ermittlungen stehen der Ausfall des älteren Zugsicherungssystems LZB sowie mögliche Fehlentscheidungen der Bahnleitstelle in Madrid. Medien veröffentlichten Mitschnitte des Funkverkehrs, denen zufolge der Lokführer eines Hochgeschwindigkeitszuges von einem Mitarbeiter der Bahnleitstelle angewiesen wurde, den "normalen Fahrbetrieb" wieder aufzunehmen, obwohl das automatische Zugsicherungssystem noch nicht wieder funktionierte und der andere Zug noch auf der Strecke stand.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Diesen neuen Modetrend schauen sich die Stars von ihren Opas ab

Steirische Erfolgsstory? Ilzer bei Sturm vorgestellt

Wehrschütz: Russland will Ukraine "sturmreif schießen"

Handy weg! HIER wird das Smartphone beim Essen verbannt

Eurozone: Arbeitslosigkeit erreicht 10 %

Hewlett-Packard überdenkt Trennung von PC-Sparte

Zug-Drama in Spanien: Jetzt sollen die Daten Klarheit bringen

Aufruf zum illegalen Wolfsabschuss: Justiz greift nach ÖVP-Hörl

Druck wächst: Wirtschaftsbosse wenden sich von Trump ab

2000 Jahre alt: Was verbirgt dieser mysteriöse Stein?