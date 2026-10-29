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Russland verlängert Diesel-Exportverbot

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Russland plant Insidern zufolge eine Verlängerung seines Exportverbots für Diesel bis zum Ende des Jahres.
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Gleichzeitig werde das Land ein Quotensystem einführen, um eine neue Liefervereinbarung mit den USA zu erfüllen, sagten zwei mit den Gesprächen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Hintergrund ist eine überraschende Vereinbarung zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin von Anfang Oktober.

Dabei geht es um die Lieferung russischen Diesels an die Vereinigten Staaten. Die Exportquoten sollen den Insidern zufolge im November auf zwei Millionen Tonnen vervierfacht werden.

Erster Tanker unterwegs

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Ein erster Tanker im Rahmen des Abkommens ist bereits unterwegs, sein genaues Ziel ist jedoch umstritten. Schiffsverfolgungsdaten von LSEG zeigten, dass der Tanker "Agioi Fanendes" mit 40.000 Tonnen Diesel an Bord von einem russischen Hafen aus Kurs auf New York genommen hat. Die Verwaltungsgesellschaft des Schiffes dementierte dies jedoch. Der Zielhafen sei noch nicht festgelegt, sagte ein Vertreter. Ein Kreml-Sprecher bestätigte, dass ein erster Tanker ausgelaufen sei, nannte aber ebenfalls kein konkretes Ziel.

Trump will durch den Deal die hohen Dieselpreise in den USA vor den wichtigen Kongresswahlen am 3. November senken. Es wäre die erste Lieferung dieser Art, seit die Vorgängerregierung unter Joe Biden 2022 ein Importverbot für russisches Öl und Ölprodukte verhängt hatte. Im Rahmen des neuen Abkommens hatte Trump Teile eines US-Sanktionsgesetzes gegen Russland ausgesetzt.

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