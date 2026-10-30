oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Debakel droht

Panik vor Wahlen: Trump sagt Auftritte ab

O
von
Ein Mann im blauen Anzug und roter Krawatte steht winkend vor unscharfem Hintergrund.
© Getty Images
US-Präsident Donald Trump hat auf zwei Wahlkampfauftritte vor den Zwischenwahlen zum Kongress verzichtet.
OE24 auf Google bevorzugen

Das teilte seine Republikanische Partei am Donnerstag (Ortszeit) mit. Anstelle der Veranstaltungen in Kansas und Iowa werde der Präsident eine "große Anzahl" virtueller "Telerallyes" in zahlreichen Bundesstaaten abhalten. Trumps letzte Wahlkampfveranstaltung soll nun am Freitag in Florida stattfinden.

Auch interessant

Druck wächst: Wirtschaftsbosse wenden sich von Trump ab

Russland verlängert Diesel-Exportverbot

US Army: Ranghöchster Stratege gefeuert

Da die Republikaner in Kansas und Iowa "in einer starken Position" seien, würden die zuvor geplanten Auftritte in diesen Bundesstaaten "nicht mehr wie vorgesehen stattfinden", erklärte das Organisationsgremium der Partei, das Republican National Commitee (RNC).

Scharfe Antwort an Journalisten

Derweil ging Trump einen Reporter mit scharfen Worten an. Der Journalist hatte ihn gefragt, ob er das Reisen satt habe. Trump erwiderte daraufhin: "Du bist krank, diese Frage zu stellen. Du bist krank."

Trump äußerte sich gegenüber dem Reporter nach seiner Rückkehr von einer Wahlkampftour in South Carolina nach Washington. "Ich fühle mich großartig. Du bist widerlich. Bring dich mal in Form, du siehst furchtbar aus", sagte er zu dem Journalisten.

MEHR STORIES IM OE24 E-PAPER LESEN

Für die eingebettete Ausgabe ist Ihre Cookie-Zustimmung für APA und Chartbeat erforderlich. Alternativ können Sie die Ausgabe direkt öffnen.

Kurz vor den Kongresswahlen am 3. November sind die Republikaner im Umfragetief. Sie könnten ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus und womöglich auch im Senat einbüßen. Meinungsforscher rechnen mit einem deutlichen Sieg der oppositionellen Demokraten. Trump selbst steht nicht auf dem Stimmzettel. Dennoch nimmt er an zahlreichen Wahlkampfveranstaltungen teil, um das Ruder herumzureißen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Panik vor Wahlen: Trump sagt Auftritte ab

Handy weg! HIER wird das Smartphone beim Essen verbannt

Top-Physiker sagte Weltuntergang am 13.11.2026 voraus

Nordkorea steckt hinter größtem Krypto-Raub aller Zeiten

Hegseth feuert Top-General

Moskau droht Europa: Putin erklärt Russland für kriegsbereit

Wehrschütz: Russland will Ukraine "sturmreif schießen"

Druck wächst: Wirtschaftsbosse wenden sich von Trump ab

Richtig lüften bei Erkältung: Auf diese 2 Dinge kommt es jetzt an

Zug-Drama in Spanien: Jetzt sollen die Daten Klarheit bringen