Panik vor Wahlen: Trump sagt Auftritte ab

US-Präsident Donald Trump hat auf zwei Wahlkampfauftritte vor den Zwischenwahlen zum Kongress verzichtet.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das teilte seine Republikanische Partei am Donnerstag (Ortszeit) mit. Anstelle der Veranstaltungen in Kansas und Iowa werde der Präsident eine "große Anzahl" virtueller "Telerallyes" in zahlreichen Bundesstaaten abhalten. Trumps letzte Wahlkampfveranstaltung soll nun am Freitag in Florida stattfinden.

Da die Republikaner in Kansas und Iowa "in einer starken Position" seien, würden die zuvor geplanten Auftritte in diesen Bundesstaaten "nicht mehr wie vorgesehen stattfinden", erklärte das Organisationsgremium der Partei, das Republican National Commitee (RNC).

Scharfe Antwort an Journalisten

Derweil ging Trump einen Reporter mit scharfen Worten an. Der Journalist hatte ihn gefragt, ob er das Reisen satt habe. Trump erwiderte daraufhin: "Du bist krank, diese Frage zu stellen. Du bist krank."

Trump äußerte sich gegenüber dem Reporter nach seiner Rückkehr von einer Wahlkampftour in South Carolina nach Washington. "Ich fühle mich großartig. Du bist widerlich. Bring dich mal in Form, du siehst furchtbar aus", sagte er zu dem Journalisten.

MEHR STORIES IM OE24 E-PAPER LESEN Für die eingebettete Ausgabe ist Ihre Cookie-Zustimmung für APA und Chartbeat erforderlich. Alternativ können Sie die Ausgabe direkt öffnen.

Kurz vor den Kongresswahlen am 3. November sind die Republikaner im Umfragetief. Sie könnten ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus und womöglich auch im Senat einbüßen. Meinungsforscher rechnen mit einem deutlichen Sieg der oppositionellen Demokraten. Trump selbst steht nicht auf dem Stimmzettel. Dennoch nimmt er an zahlreichen Wahlkampfveranstaltungen teil, um das Ruder herumzureißen.