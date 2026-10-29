Winter-Knall: Jetzt fällt ein halber Meter Schnee

Österreich steht ein markanter Wettersturz bevor.

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Der Winter klopft an! Nach einem zunächst noch sonnigen Freitag kippt das Wetter in Österreich am Wochenende zunehmend. Regen zieht auf, die Temperaturen gehen zurück und in den Bergen fallen die ersten Schneeflocken. Zu Wochenbeginn sinkt die Schneefallgrenze weiter – am Dienstag ist Schnee bereits ab 800 Metern möglich. Ein Vorgeschmack auf den Winter!

Temperatursturz

Am Freitag zeigt sich Österreich vielerorts noch von seiner freundlichen Seite. Doch schon am Samstag ziehen von Nordosten Wolken auf, dazu kommen immer wieder Regenschauer. Besonders zwischen Salzburg und Wien wird es nass. Die Schneefallgrenze liegt zunächst bei rund 1.500 Metern.

Die Schneefallgrenze sinkt © Getty Images

Am Sonntag wird es in den Alpen weiß: Während es in vielen Regionen regnet, verwandelt sich der Niederschlag oberhalb von 900 bis 1.200 Metern in Schnee. Die Temperaturen erreichen nur noch fünf bis elf Grad. Auf den Bergen hält damit zunehmend winterliches Wetter Einzug.

Schnee bis auf 800 Meter

Auch am Montag bleibt es trüb und wechselhaft. Die Schneefallgrenze liegt zunächst zwischen 1.000 und 1.300 Metern, steigt im Südosten im Tagesverlauf aber wieder an.

Auch in höheren Tälern dürfte es weiß werden. © Getty Images

Der Dienstag könnte dann für einen weiteren Wintergruß sorgen. Entlang des Alpenhauptkamms und im Süden schneit es zeitweise, die Schneefallgrenze sinkt regional auf 800 Meter. Gleichzeitig bleiben die Temperaturen mit maximal 4 bis 10 Grad ausgesprochen kühl.

Unklar ist noch, wie viel Schnee zusammenkommt. Je nach Modell werden auf den Bergen – vor allem südlich des Alpenhauptkamms – bis zu 50 Zentimeter Schnee erwartet.