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Mega-Projekt startet

New York: Bohrer gräbt sich durch den Hudson River

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Viele Bauarbeiter stehen vor einem riesigen Tunnelbohrer auf einer Baustelle in Manhattan.
© AP/Ted Shaffey
Für das 16-Milliarden-Dollar-Infrastrukturprojekt "Gateway" hat eine tonnenschwere Tunnelbohrmaschine des deutschen Herstellers Herrenknecht offiziell die Bohrarbeiten für eine neue Eisenbahnverbindung unter dem Hudson River aufgenommen.
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Der Hudson River trennt Manhattan von Jersey City und bereitet Pendlern immer wieder Kopfzerbrechen. Ein Mega-Infrastrukturprojekt soll das jetzt ändern.

Neuer Tunnel, Bestand wird saniert

Der Unterwasser-Tunnel hat bereits mehr als 100 Jahre auf dem Buckel und soll damit saniert werden. Aber das ist nur der Teil des Projekts, denn es soll auch einen brandneuen Tunnel geben.

In einem ersten Schritt graben die deutschen Riesen-Bohrer aktuell eine komplett neue, zweigleisige Tunnelröhre unter dem Hudson River. Das soll bis 2035 fertiggestellt sein.

Die neue Strecke soll bis nach Manhattan führen und die Kapazität einer der wichtigsten Bahnverbindungen zwischen New York und New Jersey erhöhen.

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Sobald die Züge durch den neuen Tunnel rollen, wird der bestehende, über 110 Jahre alte "North River Tunnel" komplett gesperrt und von Grund auf saniert. Dieser ist schließlich veraltet und wurde 2012 durch das Salzwasser von Hurrikan Sandy auch noch schwer beschädigt.

Im Jahr 2038 sollen damit vier Gleise statt bisher zwei zur Verfügung stehen.

Maschine hat enorme Dimensionen

Wie die "ap" berichtet, ist die Mega-Maschine seit dem 8. Oktober im Dauereinsatz. Der Bohrer ist knapp 150 Meter lang, der Schneidekopf an der Spitze misst enorme 8,7 Meter Durchmesser. Mit rotierenden Metallscheiben reißt sie das Gestein unter dem Fluss raus. Förderbänder transportieren das Geröll dann wieder raus aus dem Tunnel.

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