Ukraine überzieht Moskau mit Drohnen-Hagel

Ukraine - Moskau mit 613 Drohnen angegriffen

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Russland hat in der Nacht nach eigenen Angaben den Großteil von 613 auf die Hauptstadt abgefeuerten Drohnen abgeschossen.

Dies teilte der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Unterdessen griff das russische Militär die zweitgrößte ukrainische Stadt Charkiw an. Dabei sei eine Bildungseinrichtung beschädigt worden, erklärte Bürgermeister Ihor Terechow ebenfalls auf Telegram.