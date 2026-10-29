SO fühlt Oliver Pocher wegen Amiras Baby

Seine beiden Söhne kamen an seiner Seite zur Welt, jetzt ist seine Ex-Frau erneut Mutter geworden – mit einem anderen Mann. Für Oliver Pocher ist die Geburt von Amira Alys Tochter mit ihrem neuen Partner Christian Düren eine ungewohnte Situation.

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Während Amira im Krankenhaus lag, kümmerte sich Pocher um die beiden gemeinsamen Söhne im Alter von fünf und sechs Jahren. Die Burschen telefonierten auch mit ihrer Mutter. Dabei ging es allerdings nicht nur um die Geburt: Einer wollte wissen, ob zwei verletzte Schalke-Spieler ebenfalls im Krankenhaus seien, der andere wollte seiner Mama unbedingt ein neues Handyspiel zeigen.

Pocher musste die Kinder bremsen: "Du, ich glaube, Mama hat jetzt andere Probleme."

"Du bist diesmal nicht dabei"

Dass Amira nun mit einem anderen Mann ein Kind bekommen hat, ist für Pocher offenbar eine emotionale Umstellung. Im Podcast mit Pietro Lombardi beschreibt er, wie anders die Situation diesmal ist.

"Du weißt ja selber, wie es war im Krankenhaus, du bist aber diesmal nicht dabei", erzählt er. Damit spielt er auf die Geburten seiner beiden Söhne an, bei denen er Amira begleitet hatte.

Die Beziehung der beiden war im August 2023 zerbrochen. Wenige Monate später kam Amira mit dem Moderator Christian Düren zusammen. Nun, gut drei Jahre nach der Trennung, ist sie erneut Mutter geworden. Pocher kommentiert das mit einem Seitenhieb: "Es geht dann verhältnismäßig zügig, sagen wir mal so, dass jemand wieder schwanger wird."

Neue Herausforderung für die Patchwork-Familie

Mit der Geburt hat sich auch die Familienkonstellation verändert. © Redferns

Mit der Geburt hat sich auch die Familienkonstellation verändert: Die beiden Söhne haben jetzt eine kleine Halbschwester. Im Podcast rät Pietro Lombardi seinem Freund deshalb, langfristig einen Weg zu finden, mit Christian Düren auszukommen. Beste Freunde müssten die beiden nicht werden, doch für die Kinder werde es wichtig sein, dass sie sich miteinander arrangieren.

Pocher gibt zu, dass er und Düren einander bislang eher aus dem Weg gehen. Spätestens bei den Geburtstagen der beiden Söhne im November könnte es jedoch zu einem Treffen der Familien kommen. Dass Amiras Tochter dann ebenfalls dabei sein könnte, hält Pocher für möglich.

"Kann schon sein, dass dann irgendwie ein Kinderwagen dann mit dabei ist an dem Nachmittag oder so", sagt er.

Pocher spricht von "emotionaler Phase"

Wie sich das Verhältnis der Beteiligten künftig entwickelt, bleibt offen. Für Pocher ist die neue Familienkonstellation jedenfalls eine Veränderung, mit der er sich auseinandersetzen muss. Im Podcast fasst er die Situation so zusammen: "Es ist eine hochspannende, interessante, emotionale Phase."