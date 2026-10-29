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"Wie ein Baby": Bryan Adams rechnet mit Trump ab

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© Kevin Mazur/Getty Images for RRHOF
Der kanadische Sänger Bryan Adams (66) protestiert mit einem neuen Song lautstark gegen US-Präsident Donald Trump.
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"Die Dinge liefen nicht so, wie er es wollte, im Iran", singt Adams - in deutscher Übersetzung des englischen Originals in dem Lied "Lake Ontario". Daraufhin habe Trump "wie ein Baby die Spielsachen aus dem Kinderwagen geschmissen". Damit habe er von den Epstein-Dokumenten ablenken wollen.

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Damit spielt Adams, der mit Songs wie "Please Forgive Me" und "Summer of 69" weltberühmt wurde, auf den Krieg der USA und Israel gegen den Iran sowie den Skandal um den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein an. Benannt ist der Song nach dem auf der Grenze zu Kanada gelegenen See Lake Ontario, dessen Umbenennung in "Lake America" Trump jüngst angeordnet hatte. Zuvor hatte Adams bereits einen Song namens "51st State" veröffentlicht - als Protest gegen Äußerungen von Trump, der Kanada gerne als 51. Bundesstaat der USA sähe. Beide Songs stammen von Adams' neuem Album "How's It Goin'", das im November erscheinen soll.

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