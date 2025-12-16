Volksgarten-Eingang wird neu gestaltet.

Der Linzer Volksgarten erhält ab 2026 einen neu gestalteten Eingangsbereich, der den Übergang zur Landstraße aufwertet und zum Verweilen einlädt.

Linz. Die Stadt Linz setzt einen weiteren Schritt zur Aufwertung des öffentlichen Raums: Der Gemeinderat hat am 10. Dezember die Neugestaltung des Eingangsbereichs des Volksgartens an der Goethekreuzung beschlossen. Ziel ist es, den stark frequentierten Übergang zwischen Volksgarten, Landstraße und Bahnhof städtebaulich neu zu ordnen und die Aufenthaltsqualität deutlich zu erhöhen.

© Stadt Linz

Vorgesehen sind eine verbesserte Wegeführung, klarere Sichtbeziehungen sowie mehr Raum für Fußgänger. Herzstück des Projekts ist ein Nebelspiel, das an heißen Tagen für Abkühlung sorgt und gleichzeitig zum Spielen und Verweilen einlädt. Ergänzt wird die Maßnahme durch einen neuen Baum sowie durch Verbesserungen der Wasserversorgung bestehender Bäume. Das Projekt basiert auf dem Innenstadtkonzept der Stadt Linz und wurde in enger Abstimmung mit zahlreichen Stakeholdern aus Verwaltung, Mobilität, Stadtgrün, Kultur und Sozialbereich geplant. Die Umsetzung erfolgt 2026.