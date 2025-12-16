Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Volksgarten-Eingang wird neu gestaltet.
© Stadt Linz

Aufenthaltsqualität

Volksgarten-Eingang wird neu gestaltet

16.12.25, 12:35
Teilen

Der Linzer Volksgarten erhält ab 2026 einen neu gestalteten Eingangsbereich, der den Übergang zur Landstraße aufwertet und zum Verweilen einlädt. 

Linz. Die Stadt Linz setzt einen weiteren Schritt zur Aufwertung des öffentlichen Raums: Der Gemeinderat hat am 10. Dezember die Neugestaltung des Eingangsbereichs des Volksgartens an der Goethekreuzung beschlossen. Ziel ist es, den stark frequentierten Übergang zwischen Volksgarten, Landstraße und Bahnhof städtebaulich neu zu ordnen und die Aufenthaltsqualität deutlich zu erhöhen.

Stadt präsentierte die Pläne.
© Stadt Linz

Vorgesehen sind eine verbesserte Wegeführung, klarere Sichtbeziehungen sowie mehr Raum für Fußgänger. Herzstück des Projekts ist ein Nebelspiel, das an heißen Tagen für Abkühlung sorgt und gleichzeitig zum Spielen und Verweilen einlädt. Ergänzt wird die Maßnahme durch einen neuen Baum sowie durch Verbesserungen der Wasserversorgung bestehender Bäume. Das Projekt basiert auf dem Innenstadtkonzept der Stadt Linz und wurde in enger Abstimmung mit zahlreichen Stakeholdern aus Verwaltung, Mobilität, Stadtgrün, Kultur und Sozialbereich geplant. Die Umsetzung erfolgt 2026.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden