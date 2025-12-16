2.000 Euro Belohnung: Wer kennt diesen Tankstellenräuber mit Motorrad?

Nach dem dunkel gekleideten und maskierten Mann wird gefahndet.

Nach einem Tankstellen-Räuber, der gleich zwei Coups im Sommer in Wien-Simmering und in Wolfpassing an der Hochleithen (NÖ) verübt hat, wird nun mit Lichtbildern gefahndet. Die Überfälle wurden am 23. Juli gegen 1.30 Uhr in Wien und am 26. August gegen 4.30 Uhr im Bezirk Mistelbach verübt.

© LPD Wien

© LPD Wien

© LPD Wien

Der Mann betrat die Filialen jeweils mit schwarzer Sturmhaube maskiert, trug dabei eine schwarze Motorradjacke, dunkle Schuhe und grau-schwarze Arbeitshandschuhe.

Schwarzer Rucksack und Motorrad

Er forderte Bargeldbestände und bedrohte die Angestellten mit einer Waffe. Ob diese echt ist oder nicht, ist derzeit noch unklar. Zudem hatte der Verdächtige ein Kampfmesser bei sich. Das Bargeld, das er jeweils ergatterte, verstaute er in einem schwarzen Rucksack. Nach dem Raub in Wien flüchtete der Räuber mit einem Motorrad. Es entstand ein Schaden im vierstelligen



Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien,

unter der Telefonnummer 01/31310 –33800 erbeten.

Für sachdienliche Hinweise, die zur Ausforschung des Täters führen, wurdeseitens der Wirtschaftskammer Wien eine Belohnung in der Höhe von 2.000 Euro ausgelobt. Wer den Tatverdächtigen vor, nach der Tat oder auch beider Flucht gesehen haben sollte, bzw. sonstige Angaben zu dem Mann machen könnte, soll sich bitte auch an die Wiener Polizei wenden.