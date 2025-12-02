MrBeast räumt bei den YouTube-Charts des Jahres groß ab

Der Top-Creator der Österreicher kommt aus den USA. Platz 1 geht ganz klar an MrBeast.

Mit über 400 Millionen Abonnenten betreibt er den erfolgreichsten Kanal der Plattform. MrBeast! Der 27-jährige Jimmy Donaldson ist als MrBeast der mächtigste Youtuber überhaupt und auch im Österreich-Ranking auf Platz 1. Mit großartigen Wettbewerben und Glückspielen hat er wöchentlich Millionen von Aufrufen und verdient dank Werbe-Geldern, Sponsoring und seinem eigenen Snack sehr viel Geld. Mittlerweile soll Donaldson schon Milliardär sein! Nach mehr als einem Jahrzehnt Youtube.

Austropop-Duo Seiler und Speer auch in den YouTube-Jahresendcharts für Österreich

Das Weinviertler DJ-Duo Harris & Ford und das Austropop-Duo Seiler und Speer haben es in die YouTube-Jahresendcharts für Österreich geschafft. Zusammen mit Big Tim und dem Remix des Hits „Gianna“ von Pietro Basile landeten Harris & Ford auf Platz 4 der hierzulande meistgeschauten YouTube-Videos. Seiler und Speer kletterten mit „In ana aundan Sproch“ auf Platz 5, wie am Dienstag in einer Aussendung mitgeteilt wurde.

Hoch im Kurs steht auch der bayerische Sänger Oimara mit dem Video zum Hit „Wackelkontakt“. Dahinter reiht sich „Golden“ ein – ein Lied einer fiktiven K-Pop-Girlgroup aus dem Animationsfilm „KPop Demon Hunters“.