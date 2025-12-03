Weihnachts-Wahnsinn! Kim Kardashian hat mehr als 100 Christbäume

Kim Kardashian zeigt, wie sie heuer ihr Haus dekorieren ließ. Sie hat sich unzählige Bäume bestellt, aber dennoch wirkt die Villa kahl.

Wenn der Dezember anbricht, verwandelt Kim Kardashian ihr Zuhause traditionell in ein Spektakel, das selbst in Kalifornien seinesgleichen sucht. Kaum ein anderer Promi inszeniert die Adventszeit derart aufwendig – und heuer setzt die 45-Jährige einmal mehr neue Maßstäbe. Auf Instagram gewährte sie nun einen ersten Blick auf ihr persönliches „Winter Wonderland“.

Ein Weihnachtswald im Wohnzimmer

Pünktlich zum 1. Dezember präsentierte die Unternehmerin ihren diesjährigen Dekorationstraum: Im Erdgeschoss ihrer Villa reihen sich dutzende winterlich eingeschneite Tannen aneinander, dazwischen kleine Elfen, versteckt zwischen den Zweigen. „Ich kann euch gar nicht sagen, wie es hier duftet und wie es sich anfühlt!“, schwärmt Kardashian in ihrer Story. Ihr Fazit zum Anblick: „Das ist echt verrückt.“ Ein kurzer Clip zeigt, warum – mehr als 100 Bäume stehen dicht an dicht, als wäre ein ganzer Wald ins Haus gezogen.

Dutzende Christbäume im Wohnzimmer. © Instagram

Kim Kardashians Leidenschaft für Weihnachten hat längst Kultstatus. Schon 2023 dokumentierte sie den Außenbereich ihrer Villa in Hidden Hill, geschmückt mit Lichterketten, Kunstschnee und einer ganzen Reihe funkelnder Tannenbäume. Besonders beeindruckend war damals der Blick aus ihrem Badezimmer, wo ein Meer aus Lichtern und Bäumen direkt vor dem Fenster glitzerte.

Weihnachtliche Tradition mit Live-Musik

Auch heuer darf ein fester Bestandteil der Kardashian-Feiertage nicht fehlen: Musiker und Produzent Philip Cornish. Der Grammy-Gewinner und Freund ihres Ex-Mannes Kanye West ist seit Jahren fixer Gast im Dezember. Jeden Morgen spielt er im Haus vor, um Kardashians Kinder – North (12), Saint (9), Chicago (7) und Psalm (6) – mit weihnachtlichen Klaviermelodien sanft zu wecken.

Bei so viel Festglanz kann der Heilige Abend für die Reality-Ikone und ihre Familie wohl nicht früh genug kommen.