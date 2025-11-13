Alles zu oe24VIP
© Instagram

Wooot?

Harry & Meg: DAS ist irrer Grund, warum Jenner-Clan Fotos gelöscht hat

13.11.25, 09:33
Zuerst kuschelten sich Harry und Meghan in die Menge, dann verschwand das Foto der beiden...

Es ist schon ein wenig merkwürdig, wie Meghan und Harry dieser Tage agieren.

© Instagram / @krisjenner
 

Zuerst lassen sie sich bei  Kris Jenners Geburtstagsparty  groß ablichten mit der Jubilarin und anderen Promis. Dann verschwindet das Foto plötzlich von Kris Jenners Insta-Beitrag.

Seltsamer Grund

Das "People"-Magazin hat nun mehr herausgefunden: Der Grund, warum Kris Jenner und Kim Kardashian Fotos von Meghan Markle und Prinz Harry aus ihren Social-Media-Beiträgen zu Jenners 70. Geburtstagsfeier entfernt haben, ist schräg.

Kris Jenner
© Instagram

Nicht einverstanden

Der Herzog und die Herzogin von Sussex waren nicht damit einverstanden , dass Fotos von ihnen auf der Party geteilt werden, und auf einem Formular zur Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos „Nein“ angekreuzt haben, was dazu führte, dass die auf Instagram geposteten Bilder entfernt wurden.

Spekulationen

Fans begannen zu spekulieren, warum die Stars der Kardashian-Familie Fotos von Meghan (44) und Harry (41) von Instagram entfernt hatten, nachdem das Paar am Samstag, dem 8. November, an der aufwendigen Geburtstagsfeier im James-Bond-Stil in der Villa von Jeff Bezos und Lauren Sánchez Bezos in Beverly Hills teilgenommen hatte.

Harry & Meg: DAS ist irrer Grund, warum Jenner-Clan Fotos gelöscht hat
© Getty Images

Gab es diese Entscheidung vielleicht, weil das Paar wurde für seinen glamourösen Abend scharf kritisiert wurde, der am Vorabend des Remembrance Sunday stattfand – dem feierlichsten Anlass im Kalender der königlichen Familie?

