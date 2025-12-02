Wow-Looks & Feder-Katastrophen: Gotham Awards 2025 lieferten Schaulaufen der Extraklasse

Gotham Awards 2025: Die Best & Worst Dressed Stars des Abends

New York wurde Montagabend wieder einmal zum glamourösen Mittelpunkt der Filmwelt: Bei den Gotham Awards 2025 feierten Stars die größten filmischen Leistungen des Jahres – und natürlich auch sich selbst auf dem roten Teppich. Zwischen eleganten All-in-White-Looks, mutigen Fashion-Statements und einigen … sagen wir mal gewagten Feder-Fantasien war wirklich alles dabei.

Best Dressed: Strahlendes Weiß dominiert den Abend

Wenn ein Farbton die diesjährigen Gotham Awards regierte, dann ganz eindeutig Weiß. Und zwar in seiner edelsten Form: clean, chic, schimmernd und absolut zeitlos.

Kate Hudson

© Getty Images

Kate Hudson erschien in einem makellos weißen, fließenden Neckholder-Kleid, das beim ersten Blick sofort „Old School Hollywood“ schrie – aber mit moderner Klarheit. Die Silhouette war minimalistisch, doch die Ausstrahlung maximal.

Elle Fanning

© Getty Images

Elle Fanning entschwebte beinahe über den Teppich in ihrer feinen weißen Robe. Der tiefe V-Ausschnitt sorgte für einen absoluten Wow-Moment.

Naomi Watts

© Getty Images

Naomi Watts wählte den wohl modernsten Look des Abends: puristisch, klar geschnitten und mit subtilen Details, die erst auf den zweiten Blick auffielen.

Worst Dressed Stars

So sehr die weißen Ensembles begeisterten – der Abend hatte auch seine modischen Verirrungen. Und die hatten alle ein gemeinsames Element: Federn. Viele Federn. Zu viele Federn...

Rihanna

© Getty Images

Rihanna tauchte in einem voluminösen, bonbonrosa Ensemble auf, das aussah, als hätte ein Couture-Konditor eine Wolke Zuckerwatte explodieren lassen. Dazu ein Federhut und auffälliger Schmuck.

Teyana Taylor

© Getty Images

Teyana Taylor entschied sich für einen roten Federrock, der so massiv war, dass man ihn vermutlich als eigenes Side-Character hätte nominieren können. Oben cool, unten pure Feder-Katastrophe.

Zoey Deutch

© Getty Images

Knallgelb und Federkleid ist eine Kombination, die selbst auf den mutigsten Runways schwer funktioniert. Bei Zoey Deutch funktionierte sie gar nicht. Der Look war schrill, unharmonisch und nahm Zoey komplett die zarte Eleganz, die ihr sonst so gut steht.

Amanda Seyfried

© Getty Images

Amanda Seyfried, eigentlich eine der zuverlässigsten Red-Carpet-Stilikonen, überraschte – aber leider negativ. Ihr schlichtes schwarzes Kleid wurde von einer einzigen riesigen roten Feder dominiert, die so deplatziert wirkte, als hätte ein Vogel ihr im letzten Moment ein Accessoire aufgezwungen.