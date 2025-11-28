Prinzessin Kate trägt die angesagteste It-Bag: Hier gibt's die Tasche zum Black Friday Deal

Prinzessin Kate hat wieder einmal ihre Mode-Expertise unter Beweis gestellt und dieses Mal setzt sie auf den angesagtesten Taschentrend der Saison. Das Beste? Sie können den Look jetzt nachshoppen und das zum absoluten Black Friday-Schnäppchenpreis!

Bei ihrem kürzlichen Besuch des Anna-Freud-Zentrums in London, einer Stiftung, die sich für die psychische Gesundheit von Kindern einsetzt, zog die Prinzessin nicht nur mit ihrem Engagement die Aufmerksamkeit auf sich, sondern auch mit ihrem stylischen Look. Besonders ein Accessoire stach dabei hervor: Ihre schokoladenbraune Mini Hudson Bag von DeMellier. Mit diesem schicken Begleiter reiht sie sich in eine Riege prominenter Fans ein, darunter Kristen Bell, Katie Holmes und Emily Ratajkowski, die ebenfalls große Anhängerinnen der eleganten Handtasche sind.

Kate recycelt Winter-Look

Bei ihrem jüngsten Auftritt zeigte sich Kate in einem eleganten hellblauen Midikleid von Emilia Wickstead, einem Modell, das wir schon 2022 bei einem Besuch der Harvard University gesehen haben. Das Kleid besticht durch seinen femininen Schnitt, den Hemdkragen und das feine Hahnentritt-Muster, das für einen klassischen, zeitlosen Look sorgt.

© Getty Images

Anstatt sich ständig neue Teile zuzulegen, zeigt Kate, wie man mit wenigen, aber stilvollen Keypieces immer wieder glänzen kann.

Der größte Taschentrend im Winter

© Getty Images

Auch wenn Sie vielleicht nicht immer die neuesten Trends verfolgen, ist es Ihnen sicher aufgefallen: Wildleder und Brauntöne sind dieses Jahr absolut angesagt. Prinzessin Kate weiß das natürlich auch und rundet ihr Outfit mit der angesagten "Mini Hudson Bag" in dunklem Schokoladenbraun von DeMellier ab. Die Taschen der britischen Luxusmarke sind bekannt für ihren edlen Look, und Kate selbst trägt schon mehrere Modelle dieser Designer-Taschen.

Der Look zum Nachshoppen

Zuerst die schlechte Nachricht: Die "Small Hudson", die Kate trägt, ist momentan noch nicht im Handel erhältlich. Aber jetzt kommt die gute Nachricht: Sie können die Tasche schon jetzt bei DeMellier vorbestellen und das zu einem unglaublichen Preis! Zum Black Friday bietet die Marke einen seltenen Rabatt von 20 % auf all ihre Modelle! Mit dem Code „BF20“ bekommen Sie die Hudson Bag zum Sonderpreis und sichern sich so ein echtes Must-Have für die kommende Saison.

So starten Sie stylisch in den Winter!