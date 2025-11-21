Meister Sturm trifft auf Kühbauers "LASK-Wunder"

Im Spitzenspiel der Bundesliga empfängt Meister Sturm Graz den wiedererstarkten LASK. Die Linzer sind unter Dietmar Kühbauer ohne Gegentor.

Am Sonntag (14.30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) kommt es in der Merkur Arena zum Spitzenduell zwischen Sturm Graz und dem LASK. Die Grazer zeigen Respekt vor dem "Kühbauer-Express", wie Abwehrspieler Arjan Malic betont: "Eine extrem schwere Partie."

Sturm in schwieriger Phase

Der Meister kommt mit nur zwei Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen in die Begegnung. Trainer Jürgen Säumel fordert "eine hervorragende Leistung in allen Phasen unseres Spiels" gegen die stark verbesserten Linzer.

LASK mit perfekter Serie

Unter Neo-Coach Dietmar Kühbauer feierte der LASK sechs Siege in sechs Pflichtspielen ohne Gegentor. Die Oberösterreicher sind bereits auf Platz sechs vorgerückt und könnten bei einem Sieg mit Sturm gleichziehen.

Historische Chance für Linz

Kühbauer bleibt bescheiden: "Sturm Graz ist der Favorit auf den Meistertitel." Doch die Serie seiner Mannschaft spricht eine andere Sprache und macht das Duell zur Nagelprobe für beide Teams.

Mögliche Aufstellungen:

Sturm Graz - LASK

Anpfiff: 14.30 Uhr

Stadion: Merkur Arena, Graz

Schiedsrichter: Altmann

Ergebnisse 2024/25:



2:0 (a)

Sturm: Christensen - Malic, Oermann, Lavalee, Karic - Horvat, Gorenc Stankovic, Kiteishvili, Chukwuani - Malone, Grgic

LASK: Jungwirth - Cisse, Tornich, Andrade - Jörgensen, Bogarde, Horvath, Bello - Usor, Adeniran, Danek

Es fehlen: Smakaj (Kreuzbandriss)

