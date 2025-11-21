Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
  6. Sturm Graz
Jürgen Säumel
© GEPA

Grazer unter Druck!

Meister Sturm trifft auf Kühbauers "LASK-Wunder"

21.11.25, 17:20 | Aktualisiert: 21.11.25, 18:30
Teilen

Im Spitzenspiel der Bundesliga empfängt Meister Sturm Graz den wiedererstarkten LASK. Die Linzer sind unter Dietmar Kühbauer ohne Gegentor.

Am Sonntag (14.30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) kommt es in der Merkur Arena zum Spitzenduell zwischen Sturm Graz und dem LASK. Die Grazer zeigen Respekt vor dem "Kühbauer-Express", wie Abwehrspieler Arjan Malic betont: "Eine extrem schwere Partie."

Sturm in schwieriger Phase

Der Meister kommt mit nur zwei Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen in die Begegnung. Trainer Jürgen Säumel fordert "eine hervorragende Leistung in allen Phasen unseres Spiels" gegen die stark verbesserten Linzer.

LASK mit perfekter Serie

Unter Neo-Coach Dietmar Kühbauer feierte der LASK sechs Siege in sechs Pflichtspielen ohne Gegentor. Die Oberösterreicher sind bereits auf Platz sechs vorgerückt und könnten bei einem Sieg mit Sturm gleichziehen.

Historische Chance für Linz

Kühbauer bleibt bescheiden: "Sturm Graz ist der Favorit auf den Meistertitel." Doch die Serie seiner Mannschaft spricht eine andere Sprache und macht das Duell zur Nagelprobe für beide Teams.

 

Mögliche Aufstellungen:

Sturm Graz - LASK

  • Anpfiff: 14.30 Uhr
  • Stadion: Merkur Arena, Graz
  • Schiedsrichter: Altmann

Ergebnisse 2024/25:

  • 2:0 (a)

Sturm: Christensen - Malic, Oermann, Lavalee, Karic - Horvat, Gorenc Stankovic, Kiteishvili, Chukwuani - Malone, Grgic

LASK: Jungwirth - Cisse, Tornich, Andrade - Jörgensen, Bogarde, Horvath, Bello - Usor, Adeniran, Danek

Es fehlen: Smakaj (Kreuzbandriss)

Live auf Sky.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden