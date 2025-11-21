Alles zu oe24VIP
Thomas Letsch
© GEPA

Cup-Wiederholung!

Letsch warnt – WSG sucht Überraschung

21.11.25, 17:13
Tabellenführer Salzburg empfängt die WSG Tirol zur Wiederholung des Cup-Duells. Die Bullen gehen mit "geschärften Sinnen" in die Begegnung.

In der Red Bull Arena treffen am Sonntag (14.30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) Salzburg und die WSG Tirol aufeinander. Trainer Thomas Letsch blickt auf die bisherigen Saisonspiele zurück: "Natürlich sind die Sinne geschärft."

Letsch mit Respekt

Der Salzburger Trainer warnt vor der WSG: "Im Cup hat uns die WSG in der Art und Weise gegen den Ball ein bisschen überrascht." Er erwartet eine Mannschaft "mit einem klaren Plan" und "viel Wucht bei Standards".

WSG im Aufwind

Die Tiroler sind zuletzt drei Spiele ungeschlagen und zeigen steigendes Selbstvertrauen. Trainer Philipp Semlic mahnt jedoch: "Wir dürfen uns davon nicht blenden lassen." Der Respekt vor Salzburg sei groß.

Personelle Entlastung

Salzburg blieb von Blessuren verschont, selbst bei Langzeitverletztem Karim Konate gibt es Hoffnung. Letsch: "Ich bin optimistisch, dass wir ihn noch in diesem Jahr sehen."

Mögliche Aufstellungen:

Red Bull Salzburg - WSG Tirol

  • Anpfiff: 14.30 Uhr
  • Stadion: Red Bull Arena, Wals-Siezenheim
  • Schiedsrichter: Untergasser

Ergebnisse 2024/25:

  • 2:1 (a)

Salzburg: Schlager - Lainer, Schuster, Rasmussen, Terzic - Bidstrup, S. Diabate - Yeo, Kjaergaard - Baidoo, Vertessen

Es fehlen: Kawamura, Mellberg (beide Knie), Onisiwo (Becken), Zawieschitzky (Rücken), Konate (noch nicht matchfit)

WSG: Stejskal - Boras, Lawrence, Kubatta - Naschberger, Müller, Taferner, Böckle - Wels, Th. Sabitzer, Baden Frederiksen

Es fehlen: Butler (Knieverletzung), L. Sulzbacher (Aufbautraining nach Kreuzbandriss)

Live auf Sky.

