Kinder-Influencer (14) und Freund brutal getötet

Mit seinen außergewöhnlichen Haarschnitten begeisterte er mehr als eine Million Menschen im Internet. Jetzt ist José Pablo da Silva Macedo tot. Der erst 14-jährige Influencer wurde gemeinsam mit seinem 16-jährigen Freund João Vitor dos Santos Feitosa in Brasilien erschossen.

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Die Tat ereignete sich am 28. Oktober 2026 in Cachoeirinha im brasilianischen Bundesstaat Pernambuco. Die beiden Jugendlichen wurden nahe einer Schnellstraße von Schüssen getroffen. Für die Teenager kam jede Hilfe zu spät. Rettungskräfte konnten nur noch ihren Tod feststellen.

Die Polizei ermittelt wegen zweifachen Mordes. Wer hinter der Tat steckt und welches Motiv die Täter hatten, ist bislang nicht bekannt. Laut dem brasilianischen Sender "Record" sollen zwei Männer bereits in der Nähe auf die Jugendlichen gewartet haben, als diese mit einem Motorrad unterwegs waren. Diese Darstellung wurde von den Behörden allerdings noch nicht offiziell bestätigt.

Vom Garagen-Friseur zum Internet-Star

José Pablo hatte sich unter dem Namen "Barbeiro Mirim" (kleiner Barbier) eine riesige Fangemeinde aufgebaut. Mehr als 1,1 Millionen Menschen folgten dem Teenager auf Instagram, wo er seine ausgefallenen Frisuren und sein handwerkliches Geschick präsentierte.

Seine Geschichte begann unter schwierigen Umständen. Nachdem seine Mutter an Krebs gestorben war, wollte er seine Familie finanziell unterstützen. Sein Vater fand damals eine alte Haarschneidemaschine im Müll. Damit begann José Pablo, zunächst seinem Vater die Haare zu schneiden.

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Später übte er in der Garage seines Großvaters und verbesserte seine Fähigkeiten stetig. Um sich bessere Arbeitsgeräte leisten zu können, trug er frühmorgens auf einem Markt Einkaufstaschen. Mit der Zeit absolvierte er weitere Schulungen und eröffnete sogar einen eigenen Friseursalon.

Laut seinem Instagram-Profil hatte er bereits mehr als 3.000 Kunden die Haare geschnitten. Sein außergewöhnliches Talent machte ihn weit über seine Heimat hinaus bekannt.

Zuletzt arbeitete er als Pizzabote

Doch zuletzt soll sich sein Leben verändert haben. Wie "Record" unter Berufung auf Angehörige berichtet, hatte der 14-Jährige seinen Friseursalon geschlossen und arbeitete inzwischen als Pizzabote.

Der Friseur-Unternehmer Diogo Silva zeigte sich nach dem Tod des Jugendlichen tief betroffen. In einem Video würdigte er José Pablo als außergewöhnliches Talent, dem noch viele Möglichkeiten offengestanden hätten.

Polizei sucht nach den Hintergründen

Während Familie, Freunde und Fans um die beiden Jugendlichen trauern, laufen die Ermittlungen weiter. Warum José Pablo und sein Freund zum Ziel der tödlichen Schüsse wurden, ist noch offen.

Der Mord erschüttert Brasilien auch deshalb, weil José Pablo trotz seines jungen Alters bereits eine große Bekanntheit erreicht hatte. Erst vor wenigen Wochen hatte zudem der gewaltsame Tod der 21-jährigen Influencerin Evelyn Lima Dantas für Entsetzen gesorgt. Auch sie war auf offener Straße erschossen worden.