Messer-Video aufgetaucht: Polizei sucht Steffi Grafs Bruder per Haftbefehl

Seit Monaten sorgt Michael Graf (55), der Bruder von Tennis-Legende Steffi Graf, mit seinem Absturz in Las Vegas für Schlagzeilen. Nun sind neue Videos aufgetaucht: Darauf zeigt er ein Messer und macht beunruhigende Andeutungen.

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Seine Unterkunft am Lake Mead soll abgebrannt sein und nach einem mutmaßlichen Autounfall soll er zeitweise in den Obdachlosen-Tunneln unter der Glücksspielmetropole gelebt haben. Zudem wird er wegen eines versäumten Gerichtstermins per Haftbefehl gesucht. Nun sind neue Videos aufgetaucht, die erneut Fragen aufwerfen: Darauf zeigt Michael ein Messer und macht beunruhigende Andeutungen. Besonders brisant ist, wo einige der Aufnahmen entstanden sein sollen.

Wie die "BILD" berichtet, zeigen die Videos Michael Graf, wie er sich selbst in einer wohlhabenden Wohngegend im Westen von Las Vegas filmt. Auf den Aufnahmen sind demnach Häuser aus der Nachbarschaft seiner berühmten Schwester zu erkennen. Steffi Graf lebt dort mit ihrem Ehemann Andre Agassi (56) in einer abgeschirmten Wohnanlage.

In einem Video läuft Michael über ein Grundstück, klettert neben einem Swimmingpool auf Felsen und blickt auf die umliegenden Anwesen. Dabei wirkt er aufgebracht und sagt unter anderem: "Willst du mit dem Feuer spielen? Du könntest dich verbrennen."

Familie Graf im Jahr 1989. © Gamma-Rapho via Getty Images

Mit Messer vor der Kamera

Besonders beunruhigend ist eine weitere Aufnahme: Darin hält Michael Graf ein Messer mit rotem Griff und schmaler Klinge in die Kamera. Dazu spricht er über einen hypothetischen Kampf, bei dem ihm nur diese Waffe zur Verfügung stehen würde.

An wen sich seine Worte richten, ist nicht bekannt. Die Videos werfen dennoch Fragen auf, insbesondere wegen der angespannten familiären Situation.

Mutter erwirkte Näherungsverbot

Steffis Mutter Heidi (82) hatte gerichtlich durchgesetzt, dass ihr Sohn sich ihr nicht mehr nähern darf. © Getty Images

Denn auch das Verhältnis zu seiner Familie ist belastet. Steffis Mutter Heidi (82) hatte gerichtlich durchgesetzt, dass ihr Sohn sich ihr nicht mehr nähern darf. Hintergrund waren Stalking-Vorwürfe. Ob Michael Graf mit den aktuellen Aufnahmen gegen gerichtliche Auflagen verstoßen hat, ist derzeit unklar.

Vom Luxushaus in die Tunnel

Steffi Graf zählt zu den erfolgreichsten Tennisspielerinnen aller Zeiten. Die ehemalige Weltranglistenerste gewann 22 Grand-Slam-Titel und prägte über Jahre den internationalen Tennissport. © Corbis/VCG via Getty Images

Dabei hatte Steffi Graf ihrem Bruder einst selbst ein Zuhause in Las Vegas ermöglicht: Im Oktober 2020 kaufte sie Michael ein Haus in der noblen Vorstadt Summerlin – für mehr als 400.000 Dollar. Das Anwesen, in dem er zuletzt mit seiner zweiten Ehefrau lebte, steht inzwischen zum Verkauf. Seit April 2026 wird es angeboten. Michael hingegen verließ sein früheres Zuhause, zog an den Lake Mead und lebte dort zunächst im Auto und später in einem Zelt. Nachdem sein Camp im August durch ein Feuer zerstört worden war und er im September mit seinem Tesla verunglückte, soll er zuletzt in den Tunneln von Las Vegas gelebt haben. Wie es zu diesem dramatischen Wandel kam, bleibt offen.