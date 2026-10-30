Auf DIESER Urlaubsinsel werden Frauen über 100 Jahre alt

In Bolotana auf der italienischen Insel Sardinien scheint die Zeit anders zu laufen. Gleich sechs Frauen sind dort derzeit mindestens 100 Jahre alt. Eine neue wissenschaftliche Studie zeigt nun, wie außergewöhnlich die Lebenserwartung in der kleinen Gemeinde ist.

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Bolotana liegt in den Bergen Sardiniens und zählt nur rund 2.300 Einwohner. Trotzdem sorgt die Gemeinde nun international für Aufmerksamkeit. Besonders beeindruckend ist die Zahl der hochbetagten Frauen: Alle sechs noch lebenden Einwohner, die ihren 100. Geburtstag bereits gefeiert haben, sind weiblich.

Zu ihnen gehört Maddalena Falchi, die mit 102 Jahren noch immer bemerkenswert aktiv ist. Die lebenslange Ferrari-Anhängerin begeistert sich für Pferde und Stickerei. Auch die 101-jährige Giovannina Marras lebt noch selbstständig und bereitet ihre Mahlzeiten nach eigener Aussage selbst zu.

Fast jede siebte Frau erreicht 100 Jahre

Die außergewöhnlichen Alterszahlen haben nun auch Wissenschaftler auf den Plan gerufen. Eine am 5. Oktober 2026 im Fachjournal "Frontiers in Aging" veröffentlichte Studie untersuchte die Lebenserwartung in Bolotana anhand von Personenstands- und Kirchenbüchern.

Das Ergebnis ist bemerkenswert: Frauen, die in Bolotana ihren 70. Geburtstag erreichen, haben statistisch eine Wahrscheinlichkeit von 13,8 Prozent, auch noch 100 Jahre alt zu werden. In Italien insgesamt liegt dieser Wert bei lediglich rund 3,5 Prozent. Damit ist die Chance in dem sardischen Dorf fast viermal so hoch wie im Landesdurchschnitt.

Im internationalen Vergleich schnitt Bolotana laut den Forschern bei der weiblichen Langlebigkeit nur hinter Hongkong ab. Auch historische Daten sind beeindruckend: Von 3.060 Menschen, die zwischen 1900 und 1925 im Ort geboren wurden, erreichten 38 das Alter von mindestens 100 Jahren. Das sind 57 Prozent mehr als nach dem italienischen Durchschnitt zu erwarten gewesen wären.

Frauen, die in Bolotana ihren 70. Geburtstag erreichen, haben statistisch eine Wahrscheinlichkeit von 13,8 Prozent, auch noch 100 Jahre alt zu werden. © Getty Images

Das könnte hinter dem hohen Alter stecken

Doch was macht die Frauen in Bolotana so außergewöhnlich langlebig? Eine mögliche Erklärung sehen die Forscher in der traditionellen Ernährung. Auf dem Speiseplan stehen viele frische Lebensmittel: Gemüse, Obst, Getreide, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Pasta und Olivenöl. Auch Fisch und Meeresfrüchte gehören dazu. Rotes Fleisch und Wein werden dagegen eher sparsam konsumiert.

Traditionell wurde vieles selbst hergestellt. In früheren Zeiten verfügten zahlreiche Haushalte über Holzöfen, in denen das eigene Brot gebacken wurde. Auch regionale Spezialitäten wie der Schafskäse Pecorino und die mit Honig verfeinerten Süßspeisen Seadas gehören zur Esskultur.

Kein Fitnessstudio, dafür viel Bewegung

Bolotana liegt an steilen Berghängen unterhalb des Marghine-Gebirges. © Getty Images

Eine weitere Besonderheit ist der Alltag der Bewohner. Bolotana liegt an steilen Berghängen unterhalb des Marghine-Gebirges. Wer früher zu Feldern, Nachbarn oder Geschäften gelangen wollte, musste häufig längere Strecken zu Fuß zurücklegen.

Bürgermeister Francesco Manconi berichtet, dass ältere Bewohner früher teilweise bis zu 20 Kilometer täglich unterwegs waren. Besonders die Frauen hätten sich viel bewegt. Ein regelmäßiges Fitnessprogramm war dafür nicht notwendig – die Bewegung gehörte einfach zum Leben dazu.

Gemeinschaft könnte entscheidend sein

Neben Ernährung und Bewegung spielt nach Einschätzung der Wissenschaftler auch das soziale Umfeld eine wichtige Rolle. In Bolotana leben viele Menschen eng mit ihren Familien und Nachbarn zusammen. Ältere Bewohner werden unterstützt und bleiben häufig in ihrem gewohnten Umfeld.

Der Forscher Giovanni Mario Pes von der Universität Sassari zeigte sich besonders beeindruckt von den Beziehungen der Frauen untereinander. Bei einem Besuch der 101-jährigen Giovannina Marras fiel ihm auf, wie eng sie mit ihrer Schwester zusammenlebt. Sie kochen gemeinsam und verbringen viel Zeit miteinander.

Auch genetische Faktoren könnten eine Rolle spielen. Welche Einflüsse tatsächlich entscheidend sind, müssen weitere Untersuchungen erst zeigen.

Wird Bolotana die nächste Blue Zone?

Sardinien ist bereits für seine sogenannten Blue Zones bekannt. Dabei handelt es sich um Regionen, in denen besonders viele Menschen ein außergewöhnlich hohes Alter erreichen. Bisher standen vor allem die Gebiete Ogliastra und Nuoro im Mittelpunkt der Forschung.

Bolotana könnte nun als weiterer Langlebigkeits-Hotspot dazukommen. Allerdings betonen die Wissenschaftler ausdrücklich, dass das Dorf noch nicht offiziell als Blue Zone eingestuft werden kann. Dafür seien längere Beobachtungszeiträume und weitere Untersuchungen notwendig.

Für Bürgermeister Manconi ist der außergewöhnliche Altersrekord jedenfalls ein wichtiger Teil der Identität seiner Gemeinde. Er hofft, dass die Aufmerksamkeit auch neue Besucher und Bewohner nach Bolotana bringt. Das kleine sardische Bergdorf hat damit ein Geheimnis zu bieten, das Forscher aus aller Welt beschäftigt.