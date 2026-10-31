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Sorge im Kongo

Immer schlimmer: Schon über 5.000 Ebola-Tote

Phillip Platzer
von
Ein Patient wird in einer Isolationskammer in einen Rega-Rettungshubschrauber verladen.
© EPA
In der Demokratischen Republik Kongo sind bereits mehr als 5.000 Menschen an Ebola gestorben.
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Wie die Gesundheitsbehörden des zentralafrikanischen Landes mitteilten, starben seit Mitte Mai 5.026 Menschen nachweislich an dem hochgefährlichen Fieber, die Zahl der an Ebola Erkrankten stieg auf 10.351. Derzeit werden 1.101 Menschen behandelt oder befinden sich in Isolation. 2.788 frühere Ebola-Patientinnen und Patienten gelten als genesen.

Die tatsächliche Zahl der Krankheitsfälle und Toten könnte sogar noch höher liegen, da Experten davon ausgehen, dass sich die Krankheit bereits vor der offiziellen Bekanntgabe des Ausbruchs am 15. Mai seit mindestens Februar unerkannt verbreitete.

Der auf den sogenannten Bundibugyo-Erreger zurückgehende Ausbruch zeigt einen besorgniserregend schnellen Anstieg. Derzeit gibt es auch Fälle in Kenia, die auf den Aufenthalt eines inzwischen verstorbenen Kenianers im Kongo zurückzuführen sind. Das westafrikanische Nigeria meldete am 20. Oktober den ersten Ebola-Fall. Die Ehefrau eines Schweizer Diplomaten war einige Tage nach einer mehrwöchigen Reise nach Uganda erkrankt. In Europa trat bisher ein Fall auf: Im Juni wurde ein Arzt nach einem Kriseneinsatz im Ostkongo in Frankreich positiv getestet und später genesen aus dem Krankenhaus entlassen.

Bisher kein Impfstoff für Bundibugyo-Erreger

Ebola-Fieber ist eine lebensbedrohliche Krankheit. Das Virus wird durch Körperkontakt und Kontakt mit Körperflüssigkeiten übertragen und löst ein hochansteckendes Fieber mit Durchfall und Blutungen aus.

Der aktuelle Ausbruch ist auch deshalb besonders schwer einzudämmen, weil es für den Ebola-Erreger vom Typ Bundibugyo bisher weder einen speziellen Impfstoff noch eine spezielle Therapie gibt. Zudem ist in der Anfangsphase einer Ansteckung mit dem Bundibugyo-Erreger leicht eine Verwechslung etwa mit einer Malaria-Erkrankung möglich. Das kann zu einer verspäteten Isolation und Behandlung der Patienten beitragen.

Seit Juli laufen allerdings klinische Versuche zur Testung zweier antiviraler Therapieverfahren. Zudem werden Versuchsreihen zu Impfstoffen durchgeführt. Dabei wurde untersucht, ob der Ebola-Impfstoff Ervebo auch vor dem Bundibugyo-Typ schützt.

Ervebo ist bisher nur gegen die Ebola-Viruskrankheit - früher Zaire-Ebolavirus genannt - zugelassen und empfohlen.

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