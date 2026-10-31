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Schimpf-Attacke

Bundesliga-Trainer geht auf Schiri los

Phillip Platzer
von
Drei Personen mit Sky-Mikrofonen führen ein Interview im Fußballstadion.
© GEPA pictures
Ein Beinbruch, den sich Paul Komposch wohl bereits nach wenigen Spielsekunden zuzog, veranlasste Coach Markus Schopp zu einer Schiedsrichter-Schelte via TV und Pressekonferenz.
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"Das ist das Resultat eines Zweikampfs, den ich so nicht akzeptieren kann. Ich habe vor 14 Tagen das haargenau gleiche Foul gesehen", spielte der Hartberg-Betreuer auf den Beinbruch von Sturm-Goalie Daniil Chudjakow im Derby gegen den GAK an.

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"Ich unterstelle keiner Mannschaft Absicht. Aber ich verlange von den Schiedsrichtern, dass sie sich vorbereiten. Ich muss wissen, was es heißt, gegen diese Mannschaft zu pfeifen."

Man könne schweren Verletzungen vorbeugen, wenn man derartige Einstiege unmittelbar sanktioniere. "So gibst du einer Mannschaft, die versucht, über Intensität das Spiel zu dominieren, das Gefühl, sie können. Das kann ich nicht akzeptieren." Referee Isa Simsek habe ihm gegenüber bereits in der Halbzeit einen Fehler eingeräumt. "Das ist für mich unerheblich.

Dafür haben wir den VAR. Und wenn sich der VAR nicht meldet, dann kenn' ich mich nicht mehr aus. Ich erwarte mir einfach einen anderen Umgang damit."

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