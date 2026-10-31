So knapp war Harry Kanes Ballon-d'Or-Sieg

Am Montagabend wurde Harry Kane (33) zum ersten Mal mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet. Nun haben das Fachmagazin "France Football" und die französische Tageszeitung "L'Équipe" das genaue Ergebnis der Abstimmung veröffentlicht. Dabei wurde klar, wie knapp Kane vor Kylian Mbappé (27) gewonnen hat.

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Am Ende trennten nur 28 Punkte Harry Kane und Kylian Mbappé. Der Engländer holte sich mit 1.055 Punkten den Goldenen Ball. Mbappé hatte 1.027 Punkte auf seinem Konto. Somit ist es eine der knappsten Ballon-d'Or-Entscheidungen jemals.

Kane hat von 40 der stimmberechtigten Journalisten die Erststimme erhalten, Mbappé von 23 Wahlberechtigten. Unter anderem hatte Österreich den Engländer auf der Liste als Nummer eins.

Lamine Yamal (18) landete mit 881 Punkten auf Rang drei. Er erhielt von 13 Journalisten die Höchstwertung. Dahinter folgten Rodri mit 726 Punkten und Lionel Messi mit 612 Zählern.

Stimmberechtigt für die Entscheidung waren jeweils ein Journalist oder eine Journalistin aus den Top-100-Nationen der FIFA-Weltrangliste.

Die Top 10 bei den Männern: