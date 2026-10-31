Mini-Vorsprung
So knapp war Harry Kanes Ballon-d'Or-Sieg
Am Ende trennten nur 28 Punkte Harry Kane und Kylian Mbappé. Der Engländer holte sich mit 1.055 Punkten den Goldenen Ball. Mbappé hatte 1.027 Punkte auf seinem Konto. Somit ist es eine der knappsten Ballon-d'Or-Entscheidungen jemals.
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Kane hat von 40 der stimmberechtigten Journalisten die Erststimme erhalten, Mbappé von 23 Wahlberechtigten. Unter anderem hatte Österreich den Engländer auf der Liste als Nummer eins.
Lamine Yamal (18) landete mit 881 Punkten auf Rang drei. Er erhielt von 13 Journalisten die Höchstwertung. Dahinter folgten Rodri mit 726 Punkten und Lionel Messi mit 612 Zählern.
Stimmberechtigt für die Entscheidung waren jeweils ein Journalist oder eine Journalistin aus den Top-100-Nationen der FIFA-Weltrangliste.
Die Top 10 bei den Männern:
- Harry Kane (33/Bayern)- 1.055 Punkte
- Kylian Mbappé (27/Real Madrid) - 1.027 Punkte
- Lamine Yamal (19/Barcelona) - 881 Punkte
- Rodri (30/Barcelona) - 726 Punkte
- Lionel Messi (39/Inter Miami) - 612 Punkte
- Khvitcha Kvaratskhelia (25/PSG) - 541 Punkte
- Ousmane Dembélé (29/PSG)- 418 Punkte
- Erling Haaland (26/Manchester City) - 378 Punkte
- Michael Olise (24/Bayern) - 296 Punkte
- Fabian Ruiz (30/PSG) - 201 Punkte
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