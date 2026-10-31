Rot-Eklat: Carrick bei ManU nach Chelsea-Pleite vor dem Aus

Die Ära Michael Carrick dürfte nach der bitteren 0:2-Pleite von Manchester United gegen Chelsea Geschichte sein.

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Die Bosse von Manchester United gaben in einer Krisensitzung Coach Michael Carrick eine Schonfrist bis zum Spiel am Samstag gegen Chelsea. Doch auch an der Stamford Bridge war bei den "Red Devils" keine Besserung zu sehen. Ganz im Gegenteil, ein Superstar leistete sich einen folgeschweren Fehler, was zum endgültigen Eklat führte.

ManU war bereits mit 0:1 im Rückstand, da holte sich Superstar Lisandro Martinez eine Gelbe Karte ab. 82 Sekunden später kam es zu einer gefährlichen Situation im Strafraum, erneut war der Argentinier im Mittelpunkt. Nach einer VAR-Überprüfung entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß und erneut Gelb für Martinez.

Talfahrt geht weiter

Während die Blues damit 2:0 in Führung gingen und den Sieg fixierten, musste der Abwehr-Boss vom Platz. Doch am Weg in die Kabine würdigte Carrick seinem Schützling nicht eines Blickes, ein klares Zeichen, wie angespannt die Lage im Team ist. In Unterzahl konnte der gefallene Riese, der vorerst auf Platz 16 bleibt nichts mehr ändern und musste sich erneut geschlagen geben.

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Auch wenn die Fans, die vorzeitig das Stadion verließen, den Schuldigen in den Klub-Bossen und dem Spielern sehen, muss Publikumsliebling Carrick nach dieser Woche wohl seine Sachen im Old Trafford packen.