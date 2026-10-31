Schalke-Krise nach Leipzig-Pleite immer schlimmer

Der FC Schalke 04 wartet nach dem Wiederaufstieg weiter auf den zweiten Saisonsieg. Die Muslic-Elf muss sich am Samstag RB Leipzig mit 2:0 geschlagen geben.

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Vor dem Bundesliga-Gipfeltreffen zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund (18.30 Uhr) haben die Verfolger Freiburg, RB Leipzig und Werder Bremen jeweils Siege verbucht. Leipzig holte beim 2:0 in Gelsenkirchen gegen Schalke 04 die ersten Auswärtspunkte der Saison. Werder schlug Hoffenheim mit den nächsten Torbeteiligungen von Niclas Füllkrug und Marco Grüll 2:0. Für Augsburg war der Führungstreffer von ÖFB-Teamstürmer Michael Gregoritsch beim 1:2 gegen Freiburg zu wenig.

Gregoritsch nutzte seine Freiheiten im Strafraumzentrum in der 18. Minute und verarbeitete eine Flanke sehenswert mit dem linken Außenrist. Beinahe hätte der Steirer gegen seinen Ex-Club noch ein sechstes Saisontor nachgelegt, doch Freiburg-Goalie Mio Backhaus kratzte den Volleyschuss aus dem Eck (32.). Igor Matanovic (65.) und der kurz zuvor gekommene Cyriaque Irie (85.) drehten die Partie zugunsten des einen Punkt hinter dem Spitzenduo lauernden SC. Augsburg ist nach zwei Auftaktsiegen bereits seit sechs Ligaspielen sieglos.

Schalke weiter ohne Heimtor

Leipzig feierte erstmals auswärts. Antonio Nusa verwandelte einen Foulelfmeter (37.) und bereitete das 2:0 des Tabellenvierten durch Romulo vor (78.). Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald wurden vor der Kaderbekanntgabe von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick am Montag eingewechselt. Die von Miron Muslic betreuten Schalker warten weiter auf das erste Heimtor seit dem Wiederaufstieg. Junior Adamu hatte jenes freistehend am Fuß, traf aber den Ball nicht ordentlich (10.). An seiner Stelle kam dann Dejan Ljubicic zum Comeback nach Verletzungspause (57.). Auch mit dem eingewechselten Oldie Edin Dzeko strahlte Schalke keine Torgefahr aus.

Nächster Grüll-Assist

Die "Königsblauen" halten nach dem vierten Match ohne Torerfolg bei sechs Punkten, nur drei Punkte mehr hat die TSG Hoffenheim von Trainer Christian Ilzer nach der Niederlage in Bremen. In einer ausgeglichenen Partie brachte Torjäger Füllkrug Werder einmal mehr auf Kurs (57.), Eren Dinkci stellte nach Vorlage von Marco Grüll auf 2:0 (82.). Der Salzburger Grüll verbuchte damit die bereits zehnte Torbeteiligung in dieser Saison. Füllkrug traf im siebenten Spiel nacheinander. Gegen die verletzungsgeplagten Gäste hielt auch Werders Defensive um Marco Friedl erstmals in dieser Saison die Null.

Effiziente Stuttgarter überraschten mit einem 4:2 in Leverkusen. Bayer rutschte durch die erste Heimniederlage auf Rang sechs ab. Emir Demirovic traf für den VfB doppelt (14., 65.). Mönchengladbach gegen Paderborn endete torlos.