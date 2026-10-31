Medizinischer Notfall: Bundesliga-Hit zwischen Salzburg und Sturm unterbrochen

Ein schwerer Zusammenstoß zweier Salzburgerinnen hat am Samstagnachmittag das Frauen-Bundesliga-Duell zwischen dem FC Red Bull Salzburg und dem SK Sturm Graz überschattet.

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Das mit Spannung erwartete Aufeinandertreffen in der Frauen-Bundesliga fand am Samstag, dem 31. Oktober 2026, auf der Anlage der Akademie Liefering statt. Doch der sportliche Wettkampf zwischen den Salzburger Gastgeberinnen und den Gästen aus Graz rückte bereits unmittelbar nach dem Anpfiff komplett in den Hintergrund.

Kaum war die Partie freigegeben, kam es bereits in der zweiten Spielminute zu einer folgenschweren Szene. Bei einer unübersichtlichen Spielsituation prallten zwei Spielerinnen des FC Red Bull Salzburg mit voller Wucht zusammen und blieben regungslos auf dem Rasen liegen.

Schnelle Erste Hilfe durch Betreuer und Schiedsrichterin

Die Spielleiterin erkannte den Ernst der Lage blitzschnell und unterbrach die Begegnung auf der Stelle. Binnen weniger Sekunden eilten Betreuerinnen, medizinisches Personal beider Mannschaften sowie geschockte Mitspielerinnen zu den am Boden liegenden Fußballerinnen, um sofort Erste Hilfe zu leisten.

Die Mitspielerinnen eilten sofort zur Hilfe. © GEPA pictures

Weil die Schwere der Verletzungen rasch klar wurde, mussten zusätzliche Rettungskräfte anrücken. Wie Aufnahmen aus Liefering belegen, fuhr ein Rettungswagen direkt an den Spielfeldrand, während Notfallsanitäter mit Tragen über das Spielfeld eilten.

Gesundheitszustand und Diagnose derzeit noch offen

Die Versorgung der beiden Athletinnen gestaltete sich äußerst zeitintensiv und forderte höchste Vorsicht. Rund eine halbe Stunde lang dauerte die medizinische Erstbehandlung auf dem grünen Rasen, ehe die Helfer die Spielerinnen transportfähig machen konnten. Anschließend wurden beide Fußballerinnen unter den besorgten Blicken aller Beteiligten auf Tragen vom Spielfeld gebracht.

Nach langer behandlung musste Christina Gierzinger abtransportiert werden. © GEPA pictures

Über das genaue Ausmaß der Blessuren herrscht zur Stunde noch Ungewissheit. Nach Informationen, die unter anderem dem Portal "5 Minuten" vorliegen, gibt es bislang keine offizielle Bestätigung darüber, ob und in welches Spital die verletzten Spielerinnen im Anschluss eingeliefert wurden.