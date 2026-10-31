"Waschmaschine!" Spott für neues Mailand-Stadion

Das legendäre San Siro in Mailand soll größtenteils abgerissen werden. Inter und AC Mailand planen ein neues Stadion direkt daneben. Der erste Entwurf erntet vorab viel Spott bei den Fans.

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Das Projekt wurde am Donnerstag im Castello Sforzesco vorgestellt. Ab der Saison 2031/32 soll das neue Stadion als Heimat der Traditionsklubs dienen. Es bietet Platz für 71.500 Zuschauer. Die Baukosten liegen bei rund 2,3 Milliarden Euro. Der Baubeginn ist für 2028 angesetzt. Bis zur Eröffnung bleibt das bisherige San Siro weiter in Betrieb.

Während der Präsentation durch das Londoner Architekturbüro Foster + Partners sowie David Manica machten Inter-Anhänger ihren Unmut deutlich. Sie skandierten: "Hände weg vom San Siro!" Auf einem Banner war zu lesen: "Ihr werdet die Lichter des San Siro niemals löschen!"

Spott im Netz für Neubau

Auch im Internet spotteten Nutzer über die Pläne. Ein User nannte die Skizze eine "70.000-Platz-Waschmaschine". Andere nannten das Konzept "Noch eine seelenlose Arena", "nettes Einkaufszentrum" oder meinten: "Das sieht aus wie eine Heißluftfritteuse". Ein weiterer Kommentar bezeichnete die Pläne als "traurig und deprimierend". Zudem schrieb ein Nutzer: "Es ist schlichtweg ein Skandal, ein legendäres Stadion wie das San Siro zu zerstören. Es ist Teil der Weltfußballgeschichte und muss erhalten bleiben!"

Historischer Rückblick auf die Spielstätte

Das San Siro eröffnete 1926 und war Austragungsort von vier Endspielen der Champions League. Zudem diente es als Spielstätte bei den Weltmeisterschaften 1934 und 1990 sowie der Europameisterschaft 1980. Mit derzeit 75.923 Plätzen ist es die größte Arena der Serie A.

Details zur geplanten Arena

Der Neubau erhält eine Außenfassade mit X-förmigen Stahlstrukturen sowie ein doppelt geschwungenes Dach. Die Vereinsfarben können über LED-Beleuchtung projiziert werden. Die Tribünen hinter den Toren bekommen eine Neigung von 37 Grad. Ein verglaster Spielertunnel ist ebenfalls vorgesehen.

Auf dem 80.000 Quadratmeter großen Areal entstehen zudem ein Einkaufszentrum, Büros, ein Hotel, ein Park, ein Museum, ein medizinisches Zentrum und ein Fan-Shop. Geplant sind dort auch Konzerte, Rugby-Spiele und NFL-Partien. Bei der EM 2032 könnte dort das Endspiel ausgetragen werden.