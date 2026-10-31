Das große Wiener Derby landet im Free-TV

Wann, wenn nicht jetzt? Der ORF hat von seinem Recht, vier Bundesliga-Spiele pro Saison zu zeigen, wieder einmal Gebrauch gemacht.

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Das große Wiener Derby zwischen Austria und ist daher in ORF1 zu sehen.

Um 16.30 Uhr steigt der Sender mit Rainer Pariasek und Experte Peter Stöger in die Übertragung ein, der Ex-FAK- und SCR-Coach fungiert dann auch neben Thomas König als Co-Kommentator.

Im Anschluss gegen 19.15 Uhr folgt in "Fußball am Sonntag" die Auslosung für das Viertelfinale des ÖFB-Cups.