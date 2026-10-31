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Austria gegen Rapid

Das große Wiener Derby landet im Free-TV

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p20260811_6138 Fußball 3. Runde der UEFA Champions League-Qualifikation SK Sturm Graz vs. Fenerbahce SK (0:1 Endstand, 0:0 Halbzeit) am 11.08.2026. Bild zeigt: v.l. Peter STÖGER. Foto © by der Plankenauer, www.der-plankenauer.at
© der Plankenauer/Mag. Plankenauer
Wann, wenn nicht jetzt? Der ORF hat von seinem Recht, vier Bundesliga-Spiele pro Saison zu zeigen, wieder einmal Gebrauch gemacht.
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Das große Wiener Derby zwischen Austria und ist daher in ORF1 zu sehen.

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Um 16.30 Uhr steigt der Sender mit Rainer Pariasek und Experte Peter Stöger in die Übertragung ein, der Ex-FAK- und SCR-Coach fungiert dann auch neben Thomas König als Co-Kommentator.

Im Anschluss  gegen 19.15 Uhr folgt in "Fußball am Sonntag" die Auslosung für das Viertelfinale des ÖFB-Cups.

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