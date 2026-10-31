Austria gegen Rapid
Das große Wiener Derby landet im Free-TV
Das große Wiener Derby zwischen Austria und ist daher in ORF1 zu sehen.
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Um 16.30 Uhr steigt der Sender mit Rainer Pariasek und Experte Peter Stöger in die Übertragung ein, der Ex-FAK- und SCR-Coach fungiert dann auch neben Thomas König als Co-Kommentator.
Im Anschluss gegen 19.15 Uhr folgt in "Fußball am Sonntag" die Auslosung für das Viertelfinale des ÖFB-Cups.
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