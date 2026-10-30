Debakel im 1.000. Spiel: Hartberg feiert 4:0-Gala beim GAK

Debakel beim 1.000. Bundesliga-Spiel: Der Grazer AK geht im Steiermark-Duell gegen den TSV Hartberg zuhause chancenlos mit 0:4 unter und erlebt einen tiefschwarzen Jubiläumstag.

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Der Grazer AK hat das historische 1.000. Bundesliga-Spiel seiner Vereinsgeschichte gründlich in den Sand gesetzt. Im Steiermark-Derby der 11. Runde erlebten die Rotjacken in der heimischen Merkur Arena vor eigenem Publikum ein kolossales Debakel und unterlagen dem bärenstarken TSV Hartberg krachend mit 0:4. Während das Team von Trainer Gerald Scheiblehner in allen Belangen unterlegen war, feierten die bravourös aufspielenden Gäste aus der Oststeiermark einen absolut ungefährdeten Kantersieg im Grazer Oval.

Doppelpack von Hoffmann schockt den GAK vor der Pause

Die Hartberger erwischten einen Start nach Maß und machten von der ersten Minute an mächtig Druck. In der 12. Minute staubte Marco Hoffmann nach einer Parade von GAK-Keeper Cican Stankovic zur verdienten Führung für die Gäste ab. Der Schock bei den Hausherren saß tief, und Hartberg legte konsequent nach: Erneut war es Hoffmann (25.), der nach einer feinen Vorlage von Magnus Dalpiaz eiskalt zum 2:0 vollendete. Graz versuchte zwar zu antworten, hatte aber Pech bei einem Aluminiumtreffer kurz vor dem Pausenpfiff.

Feldhofer und Pines-Eigentor besiegeln die Grazer Demütigung

Jubelstimmung bei den Gästen: Nikolaus Feldhofer feiert mit Oliver Lukic im blauen Dress des TSV Hartberg seinen Treffer zum 3:0-Zwischenstand beim souveränen 4:0-Auswärtssieg gegen den Grazer AK in der Merkur Arena. © APA/ERWIN SCHERIAU

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Einbahnstraßen-Bild in der Merkur Arena keineswegs. Nach einer sehenswerten Doppelpass-Aktion erhöhte Nikolaus Feldhofer (63.) per Flachschuss auf 3:0 und sorgte damit für die endgültige Vorentscheidung. Nur drei Minuten später folgte die endgültige Demütigung für die Grazer Hintermannschaft: Nach einer Slapstick-Aktion lenkte GAK-Verteidiger Donovan Pines (66.) den Ball per Kopf unglücklich zum 0:4 ins eigene Netz. Hartberg verwaltete den Vorsprung in der Schlussphase souverän und untermauerte die eigene Formstärke.