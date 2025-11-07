Linzer Landstraße reloaded

Rechtzeitig vor dem Weihnachtsgeschäft wird ein Shop-Opening nach dem anderen gefeiert.

Linz. Seit Donnerstag hat das Passage nach fünfmonatigem Umbau wieder geöffnet. Neben neuen Shops, wie Rituals und Nanu Nana ist nun auch der Gourmet Spar im Untergeschoß wieder offen. Das Gastroangebot wurde durch eine neue Weinbar erweitert. Auch heute noch wird das Opening mit tollen Aktionen in den Stores gefeiert.

© Scotch & Soda

Seit 6. November kann man auch im Schmuckgeschäft Palido by Edthaler auf der Landstraße 35 glitzernde Weihnachtsgeschenke kaufen und weitere Openings folgen noch im November: Gegenüber von Penz Moden, Landstraße 47, eröffnet das dänische Einrichtungsgeschäft Søstrene Grene am 28. November seine erste Filiale in Oberösterreich. Das Sortiment von Søstrene Grene umfasst Wohnaccessoires, kleine Möbel, Hobbyartikel, Spielzeug, Küchenutensilien, Schreibwaren und vieles mehr. Die Eröffnung in Linz wird mit einem großen Eröffnungs-Event gefeiert. Besucher können sich auf eine festliche Atmosphäre mit rotem Teppich, klassischer Live-Musik und kleinen Überraschungen freuen. Und im Nachbar-Shop wird ab 13. November Mode von Scotch & Soda aus Amsterdam angeboten.