Klassiker ohne Kapitän: Neuer verpasst Kracher gegen Dortmund

Hiobsbotschaft für FC Bayern München vor dem deutschen Klassiker: Torwart-Legende Manuel Neuer fällt für das Gipfeltreffen gegen Borussia Dortmund verletzt aus.

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FC Bayern München muss im bevorstehenden Topspiel der Deutschen Bundesliga auf seinen Kapitän und Rückhalt verzichten. Manuel Neuer wird für den Schlager gegen Borussia Dortmund am Samstag (18:30 Uhr/live Sky Sport Austria & oe24-Liveticker) definitiv ausfallen. Der routinierte Schlussmann laboriert weiterhin an hartnäckigen Fußbeschwerden, die einen Einsatz im Prestige-Duell der 8. Runde unmöglich machen.

Doch nicht nur die Münchner müssen auf ihren Spielführer verzichten: Auch beim BVB fehlt Kapitän Emre Can nach seinem Kreuzbandriss langfristig. Somit steigt der deutsche Klassiker ohne die beiden Stammkapitäne.

Cotrainer Aaron Danks bestätigt schmerzhaften Ausfall

Bayern-Co-Trainer Aaron Danks bestätigte die Ausfallmeldung im Rahmen der Spieltags-Pressekonferenz vor dem Aufeinandertreffen der beiden Erzrivalen. "Für Manuel Neuer ist es leider noch etwas zu früh, da die Schmerzen im Fuß weiterhin anhalten", erklärte der Assistent der Bavyera-Truppe im Vorfeld der Begegnung. Die medizinische Abteilung der Münchner beobachte die Situation des 40-jährigen Routiniers zwar fortlaufend, ein Risiko wolle man beim Rekordmeister jedoch keinesfalls eingehen.

Sven Ulreich rückt im Spitzenspiel in den Bayern-Fokus

Sven Ulreich muss im Klassiker ran: Der Ersatzkeeper rückt für den verletzten Manuel Neuer ins Bayern-Tor und teilt im Schlagabtausch gegen Borussia Dortmund die Anweisungen in der Münchner Hintermannschaft aus. © APA/dpa/Marius Becker

Der Ausfall wiegt für den Tabellenführer schwer, schließlich präsentierte sich der Ex-Nationaltorhüter in dieser Spielzeit in bestechender Form. In bisher sieben Pflichtspieleinsätzen der laufenden Saison kassierte Neuer lediglich sechs Gegentore und behielt dreimal die weiße Weste.

Nun schlägt die Stunde von Ersatzkeeper Sven Ulreich, der den Kapitän im Prestige-Duell im Signal Iduna Park zwischen den Pfosten vertreten wird. Die Münchner Hintermannschaft muss damit ohne ihren gewohnten Rückhalt auskommen und mit Ulreich im Tor die Offensive der Dortmund-Elf in Schach halten.