Salzburg unter Siegdruck: Röhl warnt vor Cup-Schreck Lustenau

Red Bull Salzburg steht im Titelkampf der Bundesliga unter Siegdruck: Gegen Austria Lustenau wollen die Bullen vorlegen, doch Trainer Danny Röhl warnt vor dem beflügelten Pokal-Schreck.

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Red Bull Salzburg will im Kampf um die Tabellenspitze vorlegen und den Druck auf den Spitzenreiter erhöhen. Am Sonntag (14:30 Uhr/live Sky Sport Austria & Sport24-Liveticker) empfangen die drittplatzierten Bullen das Tabellenschlusslicht Austria Lustenau in der Red Bull Arena. Der Rückstand der Salzburger auf Tabellenführer Rapid beträgt aktuell drei Zähler, weshalb für die Hausherren vor heimischem Publikum nur ein dreifacher Punktgewinn zählt.

Trainer Danny Röhl warnt vor beflügeltem Cup-Schreck

Salzburg-Trainer Danny Röhl geht mit großem Respekt in die Begegnung und warnt vor dem überraschenden Aufwind der Vorarlberger. "Wir wollen gewinnen und vorlegen, aber dafür brauchen wir eine gute Leistung", betonte der deutsche Betreuer im Vorfeld der Partie. Röhl verwies dabei auf den sensationellen 3:2-Erfolg der Lustenauer im ÖFB-Cup gegen den SK Sturm Graz: "Da haben sie ein Ausrufezeichen gesetzt. Deshalb gilt es, hochkonzentriert und fokussiert zu sein."

Verletzungssorgen in Salzburg und Vorarlberger Euphorie

Jubelstimmung vor dem Salzburg-Hit: Die Mannschaft von Austria Lustenau feiert den historischen Cup-Erfolg gegen Sturm Graz und will den Schwung nun auch ins schwere Bundesliga-Auswärtsspiel bei Red Bull Salzburg mitnehmen. © APA/RICHARD PURGSTALLER

Die Personalnot bei den Hausherren verschärfte sich im Abschlusstraining am Freitag zusätzlich, als sich der zuletzt stark aufspielende Däne Jesper Lindström eine Muskelverletzung zuzog. Röhl gibt sich trotz der langen Ausfallliste kämpferisch: "Doch es gilt, nicht zu jammern, sondern zu schauen, was zur Verfügung steht. Wir haben viele hungrige und willige Spieler."

Ganz anders ist die Gemütslage beim Außenseiter aus Lustenau: Obwohl die Vorarlberger fünf ihrer jüngsten sechs Ligaspiele verloren haben, reist die Elf von der Grenze mit enormem Selbstvertrauen nach Salzburg. Doppeltorschütze Lenn Jastremski hofft nach der Pokal-Sensation auf den nächsten Coup in der Liga: "Die letzten Spiele waren alles andere als leicht für uns. Deswegen ist es ein umso geileres Gefühl, dass wir uns jetzt mit dem Sieg belohnt haben. Ich hoffe, das gibt uns schon für Sonntag Aufschwung."