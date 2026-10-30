Pflichtaufgabe
Jagd auf Leader Rapid: Kühbauer-Elf fordert drei Punkte gegen die WSG
Für den LASK steht inmitten der englischen Wochen vor dem Champions-League-Duell gegen Slovan Bratislava eine vermeintliche Pflichtaufgabe auf dem Programm. Am Samstag (19:30 Uhr/live Sky Sport Austria & oe24-Liveticker) bestreiten die Linzer gegen die WSG Tirol das zweite von drei Heimspielen in Folge. Nach Dämpfern in der Bundesliga ist der Rückstand auf Spitzenreiter Rapid bereits auf acht Zähler angewachsen, weshalb ein voller Erfolg vor heimischem Publikum Pflicht ist.
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Mentalitätssieg im Cup gibt den Linzer Athletikern Auftrieb
Der dramatische 5:4-Erfolg nach Verlängerung im Cup gegen die SV Ried sorgte bei Trainer Dietmar Kühbauer und seiner Mannschaft für Erleichterung. Mittelfeldakteur Sascha Horvath lobte die gezeigte Einstellung: "Mentalität und Leidenschaft waren riesig." Gleichzeitig mahnte er aber auch zur Konzentration: "Leichte Fehler, die wir derzeit drin haben, mit und gegen den Ball, müssen wir einfach abstellen." Meistercoach Kühbauer stellte klar, dass defensiv nachgebessert werden müsse, blieb aber gewohnt gewitzt: "Ich gewinne lieber 4:3 als 1:0."
WSG Tirol reist nach Cup-Krimi ohne Druck nach Linz
Die siebentplatzierte WSG Tirol reist ebenfalls mit einem Cup-Erfolg im Gepäck nach Oberösterreich, musste beim Zweitligisten Wacker Innsbruck jedoch bis ins Elfmeterschießen zittern. WSG-Coach Philipp Semlic forderte eine Leistungssteigerung von seinem Team. Für Ex-LASK-Profi Thomas Goiginger ist die Außenseiterrolle in der Linzer Raiffeisen Arena kein Nachteil: "Der Switch ist eine Herausforderung, aber dem müssen wir uns stellen und als Mannschaft daran wachsen."
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