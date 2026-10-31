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Trainer stinksauer

Brutalo-Foul! Horror-Diagnose für Bundesliga-Star

Phillip Platzer
von
Ein verletzter Fußballspieler wird am Spielfeldrand medizinisch behandelt, neben dem Tor.
© APA/ERWIN SCHERIAU
Hartberg-Kapitän Paul Komposch fällt erneut lange aus. Der Innenverteidiger erlitt beim 4:0-Sieg seines Teams in der Fußball-Bundesliga gegen den GAK am Freitag einen Wadenbeinbruch.
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Das sagte Hartberg-Geschäftsführer Erich Korherr nach einer Röntgen-Untersuchung zur APA. Am Montag soll in Graz ein MRT-Termin weiteren Aufschluss über die Verletzung geben. Der 25-jährige Komposch war im Mai nach einem Kreuzbandriss und über 300 Tagen Verletzungspause zurückgekehrt.

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Am Freitag kam GAK-Stürmer Alexander Hofleitner beim aggressiven Pressing gegen den Verteidiger nach wenigen Spielsekunden klar zu spät. Dass Hofleitner dafür keine Karte sah, wurde von Hartberg um TSV-Trainer Markus Schopp heftig kritisiert.

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