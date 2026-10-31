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Chaotische Szenen

Krawalle in Frankfurt eskalieren: Waffenladen geplündert

Anton Petricevic
von
Polizisten in Schutzausrüstung stoßen bei einer Demonstration auf protestierende Menschen.
© APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV
In Frankfurt ist die Lage am Abend eskaliert. Wie die "Bild" berichtet, sollen Randalierer während einer Auseinandersetzung mit der Polizei einen Waffenladen geplündert haben.
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Randalierer lieferten sich mit der Polizei eine heftige Auseinandersetzung. Um die Einkaufsstraße Zeil herum brachen Tumulte aus. Dabei wurden mehrere Schaufensterscheiben eingeschlagen und ein Waffenladen geplündert.

Wie ein Reuters-Fotograf berichtet, sollen die Randalierer mindestens eine Waffe aus dem Geschäft gestohlen haben. Genaue Informationen zur gestohlenen Waffe gibt es derzeit nicht.

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