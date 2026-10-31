Mega-Flop
Silbermünzen-Fail kostet Steuerzahler 1,4 Millionen
Das Bundesfinanzministerium unter Lars Klingbeil (SPD) stoppte die Ausgabe der Sammlermünzen "Heilige Drei Könige" sowie "125 Jahre Wuppertaler Schwebebahn". Ursprünglich war das Erscheinen für das vergangene Jahr angesetzt. Der Grund für diese Entscheidung lag im Materialwert: Da der Silberpreis enorm kletterte, überstieg der Wert des verarbeiteten Edelmetalls schließlich den aufgedruckten Nennwert der Münzen.
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Massiver Anstieg der weltweiten Silberpreise
Wie das Ministerium auf eine Anfrage des Grünen-Politikers Sebastian Schäfer mitteilte, setzte die extreme Preissteigerung im vierten Quartal 2025 ein. Es wurden mehrfach historische Höchststände verzeichnet. Ein Verkauf zum alten Nennwert hätte sich finanziell kaum gelohnt, da ein Einschmelzen des Materials theoretisch einen höheren Ertrag gebracht hätte.
Hohe Gesamtkosten durch die Neuprägung
Die missglückte Prägeaktion verursacht Gesamtkosten in Höhe von 1,357 Millionen Euro. Für das Motiv der Heiligen Drei Könige entstanden 624.000 Euro, während die Schwebebahn-Münze mit 733.000 Euro zu Buche schlägt. Sämtliche bereits fertiggestellten Exponate mussten in einer Prägestätte deformiert, anschliessend eingeschmolzen und schließlich mit einem angepassten Nennwert versehen werden.
Deutlicher Münzgewinn trotz aller Sonderausgaben
Dennoch geht das Bundesfinanzministerium weiterhin davon aus, dass am Ende ein deutlicher Münzgewinn im oberen einstelligen Millionenbereich erzielt wird. Die angelaufenen 1,4 Millionen Euro verringern somit das finale Ergebnis für das Budget. Grünen-Haushälter Sebastian Schäfer kritisierte das Vorgehen scharf und betonte, dass so nicht mit dem Geld der Bürgerinnen und Bürger umgegangen werden dürfe.
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