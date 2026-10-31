Krieg mit Influencern: Mord-Drohung gegen Parfüm-König

Ein deutsches Vertriebsunternehmen für Duftmarken ging juristisch gegen Werbung für Parfüm-Kopien vor. Daraufhin entstand eine weltweite Hasskampagne mit Morddrohungen gegen Chef Udo Heuser.

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Das Geschäft mit Luxus und Duftmarken steht plötzlich im Zeichen einer Bedrohung. Der 58-jährige deutsche Unternehmer Udo Heuser wird nach dem Vorgehen gegen unerlaubte Werbung für Kopien von Luxus-Parfüms Zielscheibe einer weltweiten Hasskampagne. Mittlerweile ermittelt die Polizei. Heuser leitet die Nobilis Group aus Wiesbaden, das größte europäische Vertriebsunternehmen für Beauty- und Duftmarken. Das Unternehmen zählt knapp 400 Mitarbeiter, vertreibt mehr als 80 internationale Marken und erwirtschaftet über 300 Millionen Euro Umsatz.

Rechtlicher Kampf gegen billige Kopien

Der Unternehmer geht seit Jahren juristisch gegen unzulässige Werbung für sogenannte Duft-Dupes vor. Diese günstigen Produkte sollen wie Marken-Parfüms riechen, kosten aber meist nur einen Bruchteil davon. Die Nobilis Group führte nach eigenen Angaben mehr als 130 Gerichtsverfahren, darunter auch einen erfolgreichen Prozess vor dem Bundesgerichtshof.

Mitte Oktober sperrte die Plattform TikTok den Account des 42-jährigen südafrikanischen Parfum-Influencers Noel Deyzel mit 1,8 Millionen Followern. Dem ging eine Meldung von mutmaßlichen Wettbewerbsverstößen durch Nobilis voraus. Die Entscheidung über die Sperrung lag bei TikTok. In der Folge richtete sich eine Hetzkampagne der Anhänger des Influencers gegen Heuser und seine Firma.

Ermittlungen der Polizei laufen bereits

Den vorliegenden Hass-Postings und Drohungen zufolge wird nicht nur der Unternehmer selbst bedroht, sondern auch seine Familie. Heuser ist Vater von drei minderjährigen Kindern. In einer Direktnachricht wird angedeutet, nach Deutschland zu kommen, um ihn mit einer Schusswaffe zu töten. Der Unternehmer überlegt daher, Personenschutz zu engagieren. Zudem gab es mehrere Cyberangriffe. Das Polizeipräsidium Westhessen bestätigte, dass in diesem Zusammenhang Ermittlungen laufen und jedem Hinweis nachgegangen wird.

Hintergründe eines umkämpften Milliardengeschäfts

Heuser stellt klar, dass Nobilis keine Konten sperrt, sondern Rechtsverstöße an die Plattformen meldet. Dem Teilen der Duft-Dupe-Branche wirft er vor, mit gezielten Vergleichen zu bekannten Marken Geld zu verdienen. Eine Anfrage an den Influencer Noel Deyzel blieb unbeantwortet. Auch im Vergleich zu Märkten in Österreich zeigt sich, wie hart der Wettbewerb in der weltweiten Kosmetikbranche geführt wird.