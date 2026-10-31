Altach rettet Punkt mit Last-Minute-Tor

Altach rettet in einem hart umkämpften Spiel gegen Ried einen Punkt. Die Ländle-Truppe kann dank einem späten Tor noch ein 1:1 erkämpfen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

SCR Altach und SV Ried haben sich in der Fußball-Bundesliga die Punkte geteilt. Die beiden Teams trennten sich am Samstag im Schnabelholz leistungsgerecht 1:1 (0:0). Für die Tore sorgten zwei Einwechselspieler: Isaac Kiese Thelin brachte die Gäste voran (77.), Srdjan Hrstic rettete den Rheindörflern einen Punkt (91.). Die Rieder bleiben in der Liga seit Ende August bzw. sechs Spielen ungeschlagen und sind mit 16 Punkten Sechste. Die Altacher haben nach elf Runden zehn Zähler.

SCR-Coach Ognjen Zaric und Ried-Trainer Mario Despotovic rotierten im Vergleich zu den Cuppartien - teils auch zwangsweise. Altachs Abwehrchef Benedikt Zech und Offensivkraft Patrick Greil fielen erkrankt aus und wurden durch Rassa Rahmani sowie Startelfdebütant Yanis Eisschill ersetzt. Die Partie bot in Hälfte eins bei einstelligen Temperaturen wenig Erwärmendes. Für die Rieder Gäste gab Pape Sissoko einen Warnschuss ab, der knapp am Tor vorbeistrich (5.). Evan Eghosa Aisowieren scheiterte an SCR-Goalie Dejan Stojanovic (14.). Bei den Gastgebern blieben Rodney Elongo-Yombo (20.) und Ousmane Diawara (45.+1) jeweils per Kopf zu ungenau.

Die Joker treffen

Im zweiten Abschnitt setzte Yann Massombo ein erstes Vorarlberger Glanzlicht, der 26-Jährige zirkelte das Leder an die Querstange. Den Abpraller verarbeitete Eisschill, dessen Schuss wurde aber eine Beute von Torhüter Andreas Leitner (53.). Auf der Gegenseite ließ Fabian Rossdorfer nach einer Malicsek-Flanke die Gästeführung liegen, Stojanovic verhinderte den Einschlag (54.). SVR-Verteidiger Samuel Chukwudi war wenig später nach rustikalem Einsteigen gegen Mike Bähre mit Gelb gut bedient (61.).

In eine offensive Phase der Altacher fiel die Innviertler Führung: Rossdorfer flankte auf Joker Kiese Thelin, der per Kopf zur Stelle war. Doch die Gastgeber antworteten spät: Nach Vorlage von Massombo rettete der ebenfalls eingetauschte Hrstic Altach sehenswert einen Punkt. Den "lucky punch" vergab Massombo, dessen Schuss von Chukwudi geblockt wurde (94.). Altach gastiert nächsten Sonntag zum Rückrundenauftakt in Hartberg. Die Rieder haben am Tag davor im Oberösterreich-Derby Meister LASK zu Gast und sinnen auf Revanche für die dramatische Cupniederlage (4:5 n.V.).