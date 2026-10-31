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Gegen Brentford

Nächste Pleite: Glasner bei Nottingham vor dem Aus

Dominik Lehmann
von
Oliver GLasner steckt mit Nottingham in der Krise.
© Getty Images
Oliver Glasner musste mit Nottingham Forest die nächste Niederlage einstecken und muss nun endgültig um seinen Job zittern.
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Neun Spiele, ein Sieg und zwei Remis ist die magere Ausbeute von Oliver Glasner in der Premier League mit Nottingham Forest. Nach dem Abschied bei Crystal Palace, die er sensationell zum Sieg im FA Cup geführt hatte, kommt der Österreichische Erfolgs-Coach bei seinem neuen Arbeitgeber nicht in Fahrt. Mit Platz 19 und einem Platz hinter Schlusslicht Sunderland wird die Luft langsam dünn.

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Am Samstag setzte es auch gegen Überraschungsteam Brentford eine 0:2-Niederlage, was zur Folge hat, das die Geduld von Klub-Besitzer Evangelos Marinakis laut britischen Medienberichten nun ein Ende.

Unzufrieden: Klub-Boss Evangelos Marinakis
Unzufrieden: Klub-Boss Evangelos Marinakis. © NurPhoto via Getty Images

Glasner war bereits der fünfte Trainer beim englischen Traditionsklub in einem Jahr. Bei einem Monster-Gehalt von 15 Millionen Euro und einem Vertrag bis 2029 könnte die Trennung allerdings extrem kostspielig werden.

Unruhe im Team

Neben der Unzufriedenheit des mächtigen Besitzers gibt es mittlerweile auch Gerüchte, dass die Stimmung innerhalb der Mannschaft gekippt sei. Vor dem wichtigen Spiel am Samstag appelierte Glasner an sein Team und nahm die Spieler in die Pflicht. Als die Niederlage drohte kursierten Aufnahmen des Österreichers im hitzigen Austaushc mit seinen Wechselspielern.

Selbst wenn der 52-Jährige vorerst seinen Job behalten darf, wartet nächste Woche gleich die nächste Monster-Aufgabe. Da trifft man auf Manchester City, die aber ebenfalls in eine kleine Krise schlittern. Der bisherige Tabellenführer leistet sich zuhause einen 0:1-Umfaller gegen Brighton.

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