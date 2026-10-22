250-Millionen-Hammer beim FC Bayern

Der FC Bayern baut seine finanzielle Schlagkraft weiter aus! Mit der Viessmann Generations Group steigt ein neuer Anteilseigner beim deutschen Rekordmeister ein. Laut "Bild" soll der Deal satte 250 Millionen Euro wert sein.

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Hinter den Kulissen des deutschen Rekordmeisters bahnt sich ein millionenschwerer Coup an – und diesmal geht es ausnahmsweise nicht um einen Transfer. Mit der Viessmann Generations Group holt sich der FC Bayern einen weiteren finanzstarken Partner an Bord. Das Familienunternehmen steigt als neuer Anteilseigner ein und reiht sich damit neben Adidas, Audi und Allianz ein. Laut "Bild" soll der Deal satte 250 Millionen Euro schwer sein. Offiziell bestätigt wurde diese Summe bislang allerdings nicht.

An der grundsätzlichen Machtverteilung ändert sich durch den Einstieg nichts: 70 Prozent der Anteile an der FC Bayern München AG bleiben beim Mutterverein. Die übrigen 30 Prozent teilen sich künftig vier externe Partner.

Viessmann soll nach Abschluss der Transaktion rund 6,7 Prozent halten. Adidas, Audi und Allianz kommen jeweils auf knapp 7,8 Prozent. Möglich wird diese Verteilung durch eine Kapitalerhöhung, mit der der Einstieg umgesetzt wird. Für die Münchner bedeutet das vor allem eine gestärkte Eigenkapitalbasis und zusätzlichen finanziellen Spielraum.

Viessmann rückt auch im Aufsichtsrat auf

Doch nicht nur bei den Anteilen gibt es Veränderungen. Max Viessmann, Vorstandschef der Unternehmensgruppe und bereits Mitglied im Verwaltungsbeirat des FC Bayern, soll künftig auch in den Aufsichtsrat der AG einziehen. Das Gremium würde dadurch von neun auf zehn Mitglieder anwachsen.

Präsident Herbert Hainer begrüßte den Schritt. Die neue Beteiligung stärke die Eigentümerstruktur und verbessere die wirtschaftlichen Möglichkeiten des Klubs in einem Fußballgeschäft, das sich ständig weiterentwickelt.

Langjährige Partnerschaft wird ausgebaut

Die Verbindung zwischen Viessmann und dem FC Bayern besteht bereits seit 2018. Mit dem Einstieg als Anteilseigner erreicht die Zusammenarbeit nun eine neue Stufe. Auch Max Viessmann betonte die Bedeutung des Engagements und erklärte: "Wir wollen unseren Beitrag für einen starken FC Bayern leisten."

Für den Rekordmeister ist der Deal damit mehr als ein neuer Name auf der Gesellschafterliste. Der Klub stärkt seine finanzielle Basis und bindet einen langjährigen Partner enger an sich. Sollten sich die kolportierten 250 Millionen Euro bestätigen, wäre das ein echtes Ausrufezeichen für die wirtschaftliche Zukunft der Münchner.