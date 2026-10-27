oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Tiefe Krise

Knalleffekt: Man United trifft Carrick-Entscheidung

S
von
epaselect epa13331244 Manchester United manager Michael Carrick looks on during the English Premier League match Manchester United FC against AFC Bournemouth, in Manchester, Britain, 25 October 2026. EPA/GARY OAKLEY EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.
© EPA
Am Dienstag trafen sich die Entscheidungsträger bei Manchester United, um die weitere Zukunft ihres Trainers Michael Carrick zu besprechen. Nun gibt es ein Urteil.
OE24 auf Google bevorzugen

In der letzten Saison übernahm Michael Carrick als Interimstrainer, führte Man United mit elf Siegen aus 16 Partien in die Champions League und bekam folgerichtig den Job fix.

Auch interessant

Nationalstadion: Stadt Wien kontert Rangnicks Vorwürfe

Winter-Transfer: Weinhandl trifft wohl Entscheidung

Showtime in Wien! Alcaraz startet gegen Khachanov

Und seither läuft es gar nicht. Nur drei Siege aus den ersten 13 Partien, einen Punkteschnitt von 1,00 und zuletzt Klatschen von Como (1:4) und Bournemouth (0:3). Alles deutete auf ein Ende hin.

Nur eine Vertragung der Entscheidung?

Mit Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann, Ex-Newcastle-Coach Eddie Howe und auch Antonio Conte kursierten bereits viele potenzielle Nachfolger. Und jetzt der Hammer: Carrick bleibt.

Zu dieser Entscheidung kamen die Obrigen im Verein, darunter Mitbesitzer Sir Jim Ratcliffe, CEO Omar Berrada und Sportdirektor Jason Wilcox, laut übereinstimmenden Berichten von unter anderem "The Athletic". Carrick und die Spieler sollen noch mehr Zeit bekommen, um das eigene Schicksal umzukehren.

Eine echte Überraschung, immerhin schien die Stimmung im Klub gebrochen. Innenverteidiger Lisandro Martinez kritisierte bereits Wilcox und seine (fehlenden) Transfers, Kapitän Bruno Fernandes zog über die Taktik des Trainerteams gegen Como her.

Harte Wochen stehen an

Nun müssen sich alle Parteien zusammenraffen, um die "Red Devils" wieder nach vorne zu führen. Aktuell rangieren sie nur einen Punkt vor den Abstiegsrängen.

Die nächsten Aufgaben lauten Chelsea in der Premier League am Samstag, danach AS Roma in der Königsklasse, gefolgt von Liga-Duellen mit Aston Villa und dem Erzfeind Liverpool.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Lag lange hinten: So knapp gewann Harry Kane

Chaos beim Run auf den Diskont-Sprit

Mit Pfiffen: Kanes emotionale Rede beim Ballon d'Or

MADONNA Shooting mit Collien Fernandes

Die Heldin als Revolutionärin

Knalleffekt: Man United trifft Carrick-Entscheidung

Nationalstadion: Stadt Wien kontert Rangnicks Vorwürfe

Winter-Transfer: Weinhandl trifft wohl Entscheidung

''Sexsklavinnen versüßten Berlusconi die Abende''

Wanderer fand Weltkriegs-Granate