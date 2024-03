Der Schauspieler bestreitet seinen letzten Weg.

Es ist eine schwere Zeit für ihn und seine Familie: Der bekannte deutsche Schauspieler Fritz Wepper ("Um Himmels Willen", "Derrick") befindet sich laut " Bild " seit wenigen Tagen in einem Hospiz in Oberbayern.

Oft Besuche

Es heißt, der TV-Star könne nicht mehr von alleine aufstehen, brauche die Betreuung von einem geschulten Medizin-Team. Seine Frau Susanne Kellermann (49) besuche ihn täglich in der Einrichtung mit Sterbebegleitung. Ihre gemeinsame Tochter Filippa (12) sei bei den Besuchen oft dabei.

Dekoriert Zimmer

Keller erzählte der "Bild", wie gut die Tochter mit dem schwer kranken Vater umgehe, mit der schwierigen Situation nämlich unglaublich gut: "Sicher am Besten von uns allen. Filippa legt sich auch mal zu Fritz aufs Bett. Sie ist sehr fürsorglich, heitert ihn auf, erzählt ihm viel und dekoriert sein Zimmer mit Bildern."

War sehr traurig

Doch das war nicht immer so, denn in den schlechten Phasen , als Fritz viel im Krankenhaus war, da haben sie "nichts mehr auf die Reihe bekommen." Kellermann: "Ich musste Filippa öfter aus der Schule nehmen, weil sie so traurig war."

Zeit gehört ihnen

Nun soll alles besser sein, derzeit. Denn Wepper bekomme keine Medikamente mehr, was auch bedeutet, dass die Nebenwirkungen verschwunden sind von den Antibiotika und der Chemo. Kellermann schließt ab: "Meine ganze Zeit gehört Fritz und Filippa."