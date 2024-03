Große Sorge um Wepper: TV-Star im Hospiz

Der 82-jährige Schauspieler soll seit einigen Tagen in einem Hospiz in Oberbayern befinden.

Der bekannte deutsche Schauspieler Fritz Wepper ("Um Himmels Willen", "Derrick") liegt laut "Bild" seit wenigen Tagen in einem Hospiz in Oberbayern. Der TV-Star könne demnach nicht mehr von alleine aufstehen. Seine Frau Susanne Kellermann (49) besuche ihn täglich in der Einrichtung mit Sterbebegleitung. Ihre gemeinsame Tochter Filippa (12) sei bei den Besuchen oft dabei.

Fritz Wepper erhalte laut dem Medienbericht keine Medikamente gegen seine Krankheiten mehr und bestreite seinen letzten Weg.

Mehr als fünf Wochen palliativ behandelt

Der 82-Jährige konnte bereits die Weihnachtsfeiertage aus gesundheitlichen Gründen nicht zu Hause verbringen. Der TV-Star wurde mehr als fünf Wochen palliativ behandelt. Eine solche Behandlung hat generell zum Ziel, die Folgen einer unheilbaren Erkrankung zu lindern.

Zuletzt hatte Wepper erneut eine Blutvergiftung erlitten und es bestand die Gefahr, dass diese sich auf seine künstliche Herzklappe auswirken könnte. Von den Folgen einer Sepsis, die er 2011 erlitt und die beinahe tödlich geendet hätte, hat er sich nie komplett erholt.