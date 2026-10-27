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Winter-Transfer: Weinhandl trifft wohl Entscheidung

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EDINBURGH,SCOTLAND,28.JUL.26 - SOCCER - UEFA Champions League, qualification, Heart of Midlothian FC vs SK Sturm Graz. Image shows Luca Weinhandl (Sturm) during warm-up. Photo: GEPA pictures/ Matthias Trinkl
© GEPA pictures/ Matthias Trinkl
Die wohl heißeste Aktie in der Bundesliga, Luca Weinhandl, hat wohl eine Entscheidung für die eigene Zukunft getroffen.
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Der 17-Jährige hat sich im Mittelfeld bei Sturm Graz festgebissen, die Startelf kommt ohne ihn kaum noch aus.

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Die Statur von 1,90 Metern, seine reife Spielweise und das augenscheinliche Talent lenken manchmal von seinem jungen Alter ab. Doch genau deswegen sind internationale Topklubs hinter seinen Diensten her.

Transfer vorerst keine Option

Vereine aus der Serie A, der deutschen Bundesliga und der englischen Premier League – namentlich Meister Arsenal, Newcastle, Überflieger Brighton oder Aston Villa – werden mit Weinhandl in Verbindung gebracht.

Und das so sehr, dass sogar ein Wechsel im Winter-Transferfenster als Option genannt wurde. Doch das dürfte für den U17-Vizeweltmeister keine Variante sein.

Laut Sky-Reporter Eric Niederseer möchte er weiter bei den Grazern die nächsten Schritte gehen, zumindest bis zum Saisonende. Spätestens im Sommer dürfte dann aber eine Top-5-Liga winken.

Spannende Aufgaben warten

Nun heißt es für den Teenie aber weiter Fokus auf die anstehenden Aufgaben, primär im ÖFB-Cup in Vorarlberg gegen Austria Lustenau am Donnerstag (18 Uhr/live ORF & im OE24-Live-Ticker).

Auch danach geht es Schlag auf Schlag, mit dem Duell beim WAC am Sonntag sowie Celje in der Europa League und Red Bull Salzburg am Wochenende darauf.

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