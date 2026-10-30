Gala in Wien: Neue Nummer 1 Zverev stürmt ins Halbfinale

Glanzvoller Auftritt der künftigen Nummer eins: Alexander Zverev fegt den Briten Arthur Fery im Viertelfinale der Erste Bank Open in Wien mit 6:0, 6:2 vom Platz und steht souverän im Halbfinale.

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Alexander Zverev hat seinen ersten Auftritt nach dem feststehenden Sprung an die Spitze der ATP-Weltrangliste souverän veredelt. Im Viertelfinale der Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle ließ der Deutsche dem Briten Arthur Fery nicht den Hauch einer Chance. Mit einer dominanten Vorstellung fertigte die künftige Nummer eins der Welt seinen Kontrahenten in zwei Sätzen Eiskalt ab und löste das Ticket für die Runde der letzten Vier.

Dominanter Auftakt mit der Höchststrafe im ersten Satz

Der Favorit legte von der ersten Sekunde an ein immenses Tempo vor und nahm Fery direkt im Auftaktspiel den Aufschlag ab. Zverev servierte gewohnt stark, streute Ass um Ass ein und nutzte die Schwächen des Briten konsequent aus. Ohne einen einzigen Spielverlust marschierte der Deutsche im Express-Tempo durch den ersten Durchgang und sicherte sich nach drei Break-Erfolgen mit 6:0 den ersten Satz.

Souveräner Aufstieg ins Halbfinale der Erste Bank Open

Liebes-Jubel in der Wiener Stadthalle: Alexander Zverev feiert seinen souveränen 6:0, 6:2-Erfolg im Viertelfinale der Erste Bank Open gegen Arthur Fery und drückt Partnerin Sophia Thomalla am Spielfeldrand einen Handkuss auf. © APA/HELMUT FOHRINGER

Auch im zweiten Spielabschnitt änderte sich das Bild zunächst nicht: Zverev nahm dem Briten erneut prompt das Service ab und zog schnell auf 4:1 davon. Fery gelang zwar beim Stand von 5:1 noch ein Spielgewinn zum 5:2, doch der deutsche Spitzenspieler blieb vollkommen unbeeindruckt. Bei eigenem Aufschlag verwandelte Zverev seinen ersten Matchball zum 6:2-Endstand und machte das Halbfinale in Wien perfekt.