Erste Bank Open
Medwedew erster Halbfinalist in Wien
Nach seinem emotionalen Ausraster im Achtelfinale präsentierte sich Medwedew diesmal deutlich abgeklärter – auch wenn die Partie zunächst alles andere als flott begann.
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Gleich das erste Game hatte es in sich: Zehn Minuten lang lieferten sich die beiden einen intensiven Schlagabtausch. Es war bereits das zehnte Duell zwischen dem Weltranglisten-Fünften und dem Franzosen, doch danach übernahm der Favorit zunehmend das Kommando. Nach 1:35 Stunden verwandelte Medwedew seinen starken Auftritt schließlich in den Halbfinaleinzug.
Gegen Alcaraz um Finaleinzug?
Dort wartet am Samstag die nächste große Herausforderung. Sein Gegner wird entweder Carlos Alcaraz oder Tommy Paul sein, die sich aktuell in der Wiener Stadthalle gegenüberstehen.
Auch danach ist in Wien Weltklasse-Tennis garantiert: Turnierfavorit Alexander Zverev bekommt es am Nachmittag mit Arthur Fery zu tun. Die beiden standen sich bereits im Halbfinale von Wimbledon gegenüber. Zum Abschluss des Tages treffen Alex de Minaur und Matteo Berrettini aufeinander.
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